Infantil, con casi 400 plazas, copa la oferta de las oposiciones de maestro

Fuensanta Carreres Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:33

El reparto de plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro ya está acordado por los sindicatos y la Consejería de Educación, que firmarán el cupo en la mesa sectorial de este martes. La especialidad de Infantil, con casi 400 plazas, es la que más opciones ofrece a los opositores. Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 288; y Primaria, con 276 plazas. La oferta de plazas total para el concurso oposición que se celebrará el próximo julio asciende a1.607 puestos de maestro de Infantil y Primaria. Según el sindicato Anpe las pruebas podrían comenzar el 20 de junio.

Educación ya acordó hace unas semanas cambios para la estructura de los exámenes, después del polémico proceso del pasado año. La Consejería de Educación ha rediseñado el formato después de la controversia y de que quedaran más de 300 plazas desiertas en ese proceso. La mayor opcionalidad en el examen práctico, el temario cerrado y la posibilidad de que los opositores se lleven una copia de su ejercicio son los cambios principales. Las modificaciones son relevantes y recogen algunas de las demandas planteadas en su día por los opositores descontentos.

Los ajustes se centran en el examen práctico, la prueba que suspendieron hasta un 90% de los aspirantes en algunas de las especialidades con mayor número de interinos presentados. Con el nuevo modelo, que se aplicará ya para la convocatoria del próximo julio, los opositores podrán elegir entre dos opciones de pregunta en la prueba práctica. El ejercicio será diseñado además por una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba; hasta el momento, se encargaba de elaborar el ejercicio solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad. Los sindicatos y la plataforma de opositores que han impulsado los cambios se quejaban precisamente de la unicidad en el diseño del examen, que quedaba a criterio de una sola persona.

Estas son las plazas por especialidad acordadas este lunes:

