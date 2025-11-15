La industria y el sector residencial de la Región de Murcia se pasan al almacenamiento de energía renovable

El almacenamiento de energía renovable en baterías no es solo una tecnología que se esté desarrollando en las plantas fotovoltaicas. Los sectores industrial, residencial y ... de servicios en la Región de Murcia han encontrado en este sistema una forma de ser aún más independientes del consumo directo de la red eléctrica y de los combustibles fósiles. Las comunidades energéticas o las empresas con alta demanda de energía que ya cuentan con paneles solares para autoconsumo están apostando poco a poco por el almacenamiento energético 'stand-alone' a través de baterías electroquímicas.

La acumulación de energía comienza a ser viable económicamente en proyectos de pequeña escala por la bajada de precios que ya registran estas instalaciones, pero sobre todo porque reduce aún más la factura eléctrica. «Hay una tendencia clara a que el sector industrial, terciario y residencial apueste por el almacenamiento, acompañado de soluciones mediante Inteligencia Artificial o automatización que permiten cargar o descargar una batería en función de los precios del mercado», explica Francisco Espín, presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur).

La Comunidad tiene en cartera dos plantas solares en Fuente Álamo y Lorca donde se va a apostar por la hibridación de sus instalaciones, y ubicar en ellas baterías para poder controlar cuándo volcar la energía en la red para que, en función del precio, les sea más rentable a las empresas. La dinámica en las comunidades energéticas, todas de reciente creación en la Región, es algo similar. Estas pueden almacenar excedentes de energía renovable o cuando esta es más barata, para así emplearla en momentos de mucha demanda y cuando hay picos de precios.

La UMU busca fondos para implantar esta tecnología en el campus de Espinardo tras llevar a cabo varias instalaciones fotovoltaicas

Convocatoria de ayudas

La apuesta decidida por esta tecnología se aprecia en la reciente resolución de ayudas para almacenamiento energético con fondos europeos que convocó este año el Ministerio para la Transición Ecológica. Desde la Región de Murcia se presentaron 44 proyectos que cumplían con los requisitos para financiar con esta subvención la hibridación de instalaciones solares, la compra de baterías independientes o apostar por el almacenamiento térmico. Solo tres proyectos podrán finalmente recibir financiación debido a la limitación del presupuesto (839,7 millones de euros). En total, las tres iniciativas regionales recibirán 12,2 millones.

Al margen de los proyectos beneficiados, la mayoría de solicitudes hechas desde la Comunidad eran para la instalación de baterías en plantas solares, pero hay otros ejemplos que muestran el interés de la industria: la empresa Linasa (productos de limpieza) de Las Torres de Cotillas o García Carrión (zumos y vinos) de Jumilla habían solicitado fondos. En el primer caso, era para almacenar energía térmica fabricada sin combustión.

Otro caso es el de la Universidad de Murcia, que había pedido una ayuda para instalar baterías en el campus de Espinardo, aunque se ha quedado a las puertas de recibirla. La institución académica ha colocado placas fotovoltaicas en las cubiertas de varias facultades y aparcamientos en su principal recinto universitario, pero también en los campus de la Salud de El Palmar y en La Merced. La vicerrectora de Infraestructuras, Belén López Morales, señala a este periódico que la UMU sigue interesada en la tecnología del almacenamiento y que seguirán buscando fondos para por desarrollarla.

El Ayuntamiento de Molina de Segura también había solicitado dinero para realizar un proyecto de estas características en el polideportivo El Romeral.

El espacio preparado

Hoteles o administraciones públicas son una parte del sector servicios que también está apostando por esta tecnología. El presidente de Aremur detalla que algunas de las inversiones que se realizan en producción de energía renovable para autoconsumo se llevan a cabo dejando un espacio para que, posteriormente, se añadan los sistemas de almacenamiento. Una forma de dosificar esa inversión.

El Ministerio tiene pendiente sacar adelante la reforma del real decreto que regula el autoconsumo en España, que busca impulsar el almacenamiento y crea la modalidad de 'excedentes compartidos' para autoconsumos colectivos, un avance que, según Espín, hará más viable estos proyectos.