Indignación en la concertada por la amenaza de la nueva reforma educativa

Domingo, 25 noviembre 2018, 14:43

La escuela concertada, y muy especialmente los colegios de titularidad religiosa, se siente amenazada por la reforma educativa que plantea el Ministerio de Educación, y que ha puesto en pie de guerra a padres, patronal y colegios, dispuestos a echarse a la calle para defender sus «derechos» e, incluso, a un cierre patronal. La eliminación del criterio de «demanda social» para el acceso a la educación concertada (y que permitía justificar el incremento de plazas o la creación de centros), la no inclusión de la Religión en el catálogo de asignaturas de Bachillerato, y la incorporación de un representante del Ayuntamiento en los consejos escolares de los colegios concertados han soliviantado a la comunidad educativa del sector, que entiende la propuesta como «un ataque frontal que no ha tenido en cuenta las opiniones y aportaciones de las familias», denunció el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Víctor Escavy, quien anunció que las familias «estamos dispuestas a hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, salir a la calle a reivindicar nuestros derechos».

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma educativa de la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) esbozada por el Ministerio de Educación es el que elimina el criterio de demanda social para el acceso a los centros concertados, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros privados sostenidos con fondos públicos. Con la Lomce, la concertada puede ofertar más plazas a petición de las familias. «Eliminar ese criterio en la práctica significa arrinconar a la concertada», denunció el presidente de Concapa, quien coincide con la presidenta de Escuelas Católicas, Alicia Plaza, en invocar a la Constitución para defender los «derechos de la escuela concertada. El estado es el garante de la libertad de conciencia. Los padres tienen que tener la opción de elegir qué educación quieren para sus hijos, tal y como obliga la Constitución».

DOS CIFRAS 29,5% de los alumnos murcianos estudian en centros concertados. 121 colegios concertados funcionan en la Región.

Plaza tampoco ve claro que un concejal o representante del ayuntamiento se integre en los consejos escolares (el órgano de representación de familias, estudiantes y docentes en los centros) de los colegios concertados, como propone el Ministerio, y en contra de lo que marcaba la Lomce. «No entendemos qué tiene que opinar un concejal sobre la elección del director, la admisión de alumnos, o el plan de estudios», reclama la presidenta de Escuelas Católicas.

Con todo, el punto más controvertido del documento 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica' elaborado por el Ministerio de Educación es el que hace referencia a la enseñanza de Religión, que se deja de considerar como una materia específica en primero y segundo de Bachillerato, es decir, su oferta no será obligatoria en los centros. Educación pretende así evitar que la calificación obtenida al cursarla se tenga en cuenta para calcular la media de acceso a la Universidad o la obtención de becas. Además, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a Religión, que hasta ahora ha sido Ética. Para el delegado de Enseñanza de la Diócesis, José Ruiz, de aprobarse ese punto se estarían incumpliendo los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, «que no con la Iglesia, como dicen algunos. Esos acuerdos entre dos estados están en vigor y deben respetarse».

VOCES EN CONTRA

Alicia Plaza, presidenta de Escuelas Católicas «La Constitución nos ampara»

«Los padres tienen que tener la opción de escoger el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos porque es un derecho consagrado por la Constitución, que dice muy claro que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»

José Ruiz, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena «La Religión es de obligada oferta»

El delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena recordó que la asignatura de Religión es, «según los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, de oferta obligatoria en todos los niveles. No podemos saltarnos a nuestro antojo el ordenamiento, tendría que modificarse para que la Religión quede fuera de las asignaturas de Primaria, ESO o Bachillerato».

Víctor Escavy, presidente de la Confederación Católica Concapa «Si es necesario, saldremos a la calle»

«No podemos seguir expuestos eternamente a los vaivenes políticos; si es necesario, nos echaremos a la calle», advirtió el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), quien reivindicó el derecho de los padres a escoger la educación «que queremos para nuestros hijos. Parece que todo el mundo tiene derecho a opinar menos las familias».

Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm «No se hace mención a las cooperativas»

El presidente de la Unión de de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) echó en falta que el proyecto de reforma «haga mención específica, como todas las leyes anteriores, a las cooperativas de enseñanza». En cambio, Pedreño cree que la «optimización de los recursos debe primar sobre la demanda social como base».