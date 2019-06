El SMS tendrá que indemnizar la familia de un paciente que murió tras no hacerle ni una sola radiografía El hombre sufrió una peritonitis que no se le detectó hasta varios días después de su ingreso en el hospital Morales Meseguer LA VERDAD Viernes, 7 junio 2019, 10:20

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dictado sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', mediante la cual se condena a la Consejería de Sanidad de Murcia a indemnizar con 200.000 euros e intereses a la viuda e hija única de un paciente fallecido tras un ingreso hospitalario por una asistencia médica contraria a la lex artis - forma habitual de actuar en un oficio-.

El Sr. C., de 49 años, vecino de Murcia y con antecedentes de enfermedad de Crohn, acudió a urgencias del Hospital General Universitario Morales Meseguer el día 29 de septiembre de 2015 por un cuadro de dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea de cuatro días de evolución. Ante estos síntomas se le diagnosticó una recidiva de dicha enfermedad y quedó ingresado a cargo del servicio de digestivo. Desde el ingreso del paciente y hasta el día 6 de octubre tuvo diversos episodios de dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre e inquietud, realizando el día 3 de octubre un vómito «en escopetazo con contenido alimentario maloliente». El día 5 de octubre, y ante la mala evolución, la Dra. B. solicitó TAC, pero hasta dos días más tarde, el 7 de octubre, no se le realizó ecografía abdominal en la que se apreció «hidroneumoperitoneo secundario a perforación del ciego», siendo intervenido quirúrgicamente de urgencia, y pasando posteriormente a UCI. El estado del paciente era muy grave y falleció el día 9 de octubre.

Por estos hechos la viuda e hija del paciente se dirigieron a la Asociación 'El Defensor del Paciente', que derivó el caso al letrado Ignacio Martínez. El abogado, tras el estudio previo, formalizó reclamación administrativa y posterior demanda contra la sanidad pública murciana en la que se sostenía que la muerte del paciente fue secundaria a una mal praxis médica.

En concreto se alegaba que ante la tórpida evolución del paciente no se le realizó prueba alguna diagnóstica, ni siquiera cuando los síntomas se agravaron. No se tuvo en cuenta, además, que el paciente ya había sufrido un cuadro de shock séptico de origen abdominal hacía unos meses, y que padecía enfermedad de Crohn, por lo que se medicaba habitualmente con corticoides que, además de ser inmunodepresores, pudieron enmascarar los síntomas. Entendían que con una ecografía como medio de diagnóstico precoz se hubiera detectado la peritonitis, y, por tanto, el fallecimiento se podría haber evitado; y que la propia facultativa que lo atendía ordenó el día 5 de octubre un TAC, pero no se le hizo hasta dos días después, lo que supuso un retraso que resultó fatal.

El Tribunal, tras la celebración del juicio, estima estos argumentos y dice: «...Pues bien, esta Sala, aún con los limitados conocimientos que puede tener un profano en la materia, no alcanza a entender que en el transcurso de 8 días no se hiciera ni una sola radiografía de abdomen a una persona ingresada por una patología abdominal. Se insiste en que el diagnóstico de perforación intestinal es clínico, e incluso que la exploración clínica es aquí la determinante. Sin embargo, es evidente que, sin perjuicio de que ese diagnóstico sea fundamentalmente clínico, existen situaciones en que la utilización de medios -en este caso de imagen-puede ofrecer una mayor seguridad para conocer qué sucede al paciente. Así, de no ser necesario o conveniente no se hubiera hecho prueba de imagen el día 7 de octubre. Por tanto, consideramos que se omitió en este caso una prueba sencilla, rápida y que ayuda a establecer rápidamente un diagnóstico, o a descartar otros, pues se ha insistido hasta la saciedad en que el paciente no tenía peritonitis, pero podía haber tenido algo distinto de esta grave patología o de la enfermedad de Crohn».

La Asociación 'El Defensor del Paciente' celebra que tras una asistencia médica que infringió la lex artis y que ha conllevado la muerte de una persona joven que deja viuda e hija, la sentencia «ponga las cosas en su sitio, determinando qué se hizo mal, lo que sin duda comportará que el servicio implicado revise su forma de proceder y en el futuro se evite un caso similar». Además, la Asociación llama la atención sobre el impecable argumento de la Sala para atribuir toda la responsabilidad de lo ocurrido a no haber hecho pruebas diagnósticas.