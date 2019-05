Indemnizan a una firma rumana por chocar su camión contra un puente mal señalizado EFE MURCIA. Viernes, 31 mayo 2019, 08:09

Una sociedad rumana propietaria de un camión que sufrió un accidente al chocar contra un puente porque la ubicación del gálibo no era la correcta tiene derecho a ser indemnizada con 4.600 euros por la Administración por el anormal funcionamiento de los servicios públicos. Así se recoge en un dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), en el que propone que la indemnización reclamada por la perjudicada, que fijó en 9.200 euros, se vea al final reducida a la mitad porque el camionero también tuvo parte de culpa.

El informe señala que la reclamante sostuvo que el suceso se produjo en diciembre de 2016, cuando el camionero circulaba por la carretera autonómica Alquerías-El Raal, en dirección a la primera pedanía. Al pasar por debajo del puente existente en la misma, el vehículo quedó enganchado en una barra de hierro que atravesaba el puente, según indicó, lo que produjo daños al mismo tasados en 9.200 euros.

El percance se produjo por la ausencia de una señal de gálibo que advirtiera de la altura de la construcción metálica contra la que chocó. Además, antes de llegar al puente no existía ninguna señal que avisara de la existencia de la misma, que al estar colocada al final del mismo, no era visible con anterioridad. El dictamen afirma que la Policía Local avisada del accidente pudo observar que las señales de altura y de limitación de tonelaje estaban tiradas en el carril bici. El CJRM indica que el accidente no se habría producido de no haber colocado la señal del gálibo existente a una altura más baja que la real que existía entre el puente y la carretera.