El SMS incorpora a 7.200 interinos y eventuales a la carrera profesional Un profesional del SMS se prepara en un quirófano en una imagen de archivo. / Nacho García La Consejería, forzada por las sentencias judiciales, quiere negociar con los sindicatos un calendario de pagos progresivos JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 11 octubre 2019, 02:31

El Servicio Murciano de Salud (SMS) incorporará a cerca de 7.200 interinos y eventuales a la carrera profesional después de que varias sentencias de los tribunales hayan respaldado las reclamaciones interpuestas por profesionales y sindicatos contra la decisión inicial de limitar este complemento al personal fijo. El director gerente del SMS, Asensio López, avanza que no habrá recursos contra estas resoluciones judiciales, de forma que la Administración asumirá lo dictaminado tanto por el TSJ como por varios juzgados de lo Contencioso Administrativo.

La forma y los tiempos en que estos interinos y eventuales se incorporarán a la carrera están, sin embargo, por decidir. «Queremos negociarlo con las organizaciones sindicales», explica Asensio López. El SMS calcula que el coste de la medida será de unos 14 o 15 millones de euros, y pretende que ese desembolso se haga de manera progresiva a partir de 2020, atendiendo a su impacto presupuestario.

La incorporación de los interinos y eventuales a la carrera tendrá que pasar por la Mesa General de la Comunidad Autónoma. Ahí deberá decidirse en qué momento accederán al nivel 1 de este sistema de promoción profesional aquellos interinos y eventuales con al menos cinco años de antigüedad. También cómo se articulará el pago del complemento con carácter retroactivo, con efectos a 1 de enero de 2018, que es la fecha en que el personal fijo comenzó a percibir la carrera. Asimismo, hay que definir la incorporación al nivel 2 de aquellos que acumulan diez o más años en el SMS cubriendo interinidades o encadenando contratos eventuales.

Comisiones Obreras tiene clara cuál será su posición en la mesa negociadora: exigirá el cumplimiento de lo fijado en las sentencias, sin dilaciones ni un calendario de pagos progresivo. «El SMS podría haber optado por negociar algo así en su momento, pero decidió excluir a interinos y eventuales. Por eso, nosotros no firmamos el acuerdo de carrera. Ahora, lo que tiene que hacer es cumplir las sentencias judiciales y pagar de forma íntegra», advierte Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO. Este sindicato está detrás de dos reclamaciones respaldadas por los tribunales. Una de ellas se corresponde con un eventual. Esto garantiza -explica Lanza- que la ampliación de la carrera no se circunscriba solo a los interinos.

Para CC OO, el Servicio Murciano de Salud no tenía más remedio que asumir lo dictaminado por la Justicia. Recurrir no habría hecho sino retrasar una decisión inevitable, una vez que el Tribunal Supremo «unificó doctrina» el pasado mes de marzo, en una sentencia que obliga al Instituto Catalán de Salud a incluir al personal no fijo en la carrera. En la Región, el TSJ dictaminó en la misma dirección, fallando a favor de un recurso del Sindicato Médico (CESM). El tribunal declaró nula la base primera de la convocatoria de la carrera profesional, relativa al ámbito de aplicación, «en cuanto vulnera el derecho a la igualdad entre los funcionarios de carrera y el personal estatutario fijo, y los interinos y el personal temporal, en la participación en los procedimientos de carrera y promoción profesional».

CESM valoró esta sentencia como «histórica», ya que «no era admisible que a igual trabajo, el personal cobrara un sueldo distinto según fuera fijo o interino». Ahora, el sindicato está a la espera de conocer la propuesta de Asensio López. «No tenemos una posición prefijada. Queremos que se cumpla la sentencia y que no se discrimine a los interinos con respecto al personal fijo», explica Ángel Victoria, secretario general de CESM.

El primer nivel de carrera profesional, al que pueden acceder quienes acumulan al menos cinco años de antigüedad, supone un complemento de entre 58 y 191 euros al mes, en función de la categoría profesional. En principio, la adscripción a este nivel será automática para los interinos y eventuales, sin evaluación previa, como ocurrió con los fijos. CC OO explica que en el momento en que se apruebe la medida, los profesionales solo tendrán que presentar la solicitud vía telemática, sin necesidad de más trámites.