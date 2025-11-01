La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Filas de lechugas recién plantadas en una finca agrícola entre Torre Pacheco y la diputación cartagenera de La Palma, en octubre. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

La incógnita del Trasvase obliga a reforzar la garantía de suministro a los mercados europeos

La campaña de invierno se ajustará a la demanda exacta de los clientes extranjeros, a quienes se les transmite seguridad pese al recorte previsto

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:23

Los supermercados europeos, principales clientes del sector hortofrutícola de la Región de Murcia, no viven ajenos a la incógnita que rodea al Trasvase Tajo- ... Segura. La reducción prevista de los aportes hídricos para el regadío levantino (hasta un 50% menos de agua) de cara a los dos próximos años puede mermar la confianza de los clientes extranjeros en la capacidad de suministro del agro murciano. Las empresas exportadoras, que temen ese escenario, no están dispuestas a que eso ocurra y ya han desplegado estrategias y mecanismos para garantizar esa confianza de cara a las próximas campañas.

