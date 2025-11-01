La incógnita del Trasvase obliga a reforzar la garantía de suministro a los mercados europeos

Los supermercados europeos, principales clientes del sector hortofrutícola de la Región de Murcia, no viven ajenos a la incógnita que rodea al Trasvase Tajo- ... Segura. La reducción prevista de los aportes hídricos para el regadío levantino (hasta un 50% menos de agua) de cara a los dos próximos años puede mermar la confianza de los clientes extranjeros en la capacidad de suministro del agro murciano. Las empresas exportadoras, que temen ese escenario, no están dispuestas a que eso ocurra y ya han desplegado estrategias y mecanismos para garantizar esa confianza de cara a las próximas campañas.

«Nuestra labor consiste en intentar que no falte producto en los lineales, estamos transmitiendo esa seguridad respecto al suministro en los comercios internacionales donde trabajamos», explica a este periódico Mariano Zapata, presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), que reconoce que la «incertidumbre» reina en un sector que vive pendiente de la decisión que tome el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las cifras 1,35 millones de toneladas en las dos últimas campañas, entre noviembre y abril.

2.013 millones de euros fue el valor comercial de las exportaciones en la campaña 2024/25.

Zapata ve dos problemas fundamentales para el futuro más próximo del sector agrícola: la disponibilidad de agua y las limitaciones en el uso de fitosanitarios. «Las cadenas de supermercados europeas apuestan por la producción murciana, y las empresas exportadoras están centradas en mostrar la gran inversión que han realizado en fincas de cultivo y almacenes para poder llegar con el producto fresco y en un estado de calidad suficiente a los lineales», añade.

Precisamente, ayer, durante la Comisión de Gobierno de Proexport, Zapata mostró su «preocupación» ante «las largas que está dando el Ministerio» en lo referente a las reglas de explotación. «Esto se ha politizado de una manera que ya nos está afectando y preocupando bastante», señaló el dirigente agrario.

La campaña de invierno, que ha arrancado ya con las plantaciones de lechuga, brócoli, apio o coliflor y la recolección del calabacín, se ha encontrado con unas altas temperaturas que tienden a acelerar la producción y eso no es bueno, ya que se descuadran los tiempos de cosecha y entrada en el mercado. «Corremos el riesgo de solaparnos con otros países, por lo que necesitamos que llegue el frío de forma continua para ralentizar el crecimiento», explica el presidente de la patronal agraria.

Contención

La previsión es tener una campaña de contención. «Podemos tener producciones globales como en años anteriores», pero cultivar y mover las hortalizas es más caro: «Hay una inversión más fuerte, desde la selección de semillas hasta que la producción llega a los supermercados». Por ello, el encarecimiento progresivo de los inputs (maquinaria, tratamientos, trabajadores, fertilizantes, etc.) obliga al sector a ajustarse una vez más a la demanda real que tienen, con contratos cerrados desde hace tiempo. «El mayor coste de producción nos hace ser más previsores, las empresas se suelen ceñir a lo que estaba comprometido de antemano».

Esta situación tiene otra lectura, que es la de no saturar el mercado con una producción de más que hunda los precios. Ajustar la producción equilibra la oferta y la demanda.

Las estadísticas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) muestran que el sector lleva dos campañas invernales con una exportación estable de productos de fruta y verdura frescos a clientes internacionales que ronda las 1,35 millones de toneladas entre los meses de noviembre y abril. El periodo 2024-2025 solo registró un leve descenso del 0,6%, aunque el sector no alcanza todavía las 1,42 millones de toneladas que registró en la temporada del 2021 a 2022. Sin embargo, el mayor precio también se repercute en valor comercial de las ventas al exterior: en la campaña pasada se superó por poco la barrera de los dos mil millones de euros, un 6,3% más que en el mismo periodo de la campaña anterior.

Pimiento marroquí

Los aranceles que ya complican el mercado transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos no impacta en el sector hortofrutícola en fresco de la Región de Murcia, ya que los exportadores que mueven productos hasta Norteamérica son muy pocos. Sin embargo, la industria conservera si que tendrá que enfrentar ese incremento de las tasas arancelarias si quiere seguir manteniendo el mercado. El tomate marroquí es el otro caballo de batalla de los productores murcianos, a lo que se suma la preocupación por la mayor entrada de pimiento norteafricano en Europa.

Un año más, los agricultores también terminan por cambiar variedades para optar por aquellas, como por ejemplo en los cultivos de alcachofa, que permitan un mayor tiempo de aguante en fresco. La variedad híbrida da hasta cinco o seis días de margen y es que la se está imponiendo frente a las tradicionales.