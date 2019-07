La incertidumbre preocupa a empresarios y trabajadores Gestoso (c) le hace un gesto a Liarte (i), junto a Salvador. / J. M. R. Los agentes sociales alertan del retraso y reclaman un Gobierno «fuerte» con celeridad ZENÓN GUILLÉN Viernes, 5 julio 2019, 02:43

La falta de acuerdo para poner en marcha el nuevo Gobierno regional abre una nueva etapa de incertidumbre e inestabilidad política que preocupa cada vez más a empresarios y trabajadores, así como a la sociedad murciana en su conjunto.

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), José María Albarracín, reconoce que «esta nueva demora lo que hace es crear más incertidumbre, justo lo contrario que se necesita, como es tranquilidad y estabilidad institucional, que es lo que pedimos». No obstante, sí quiso dejar claro que «como siempre se ha hecho a lo largo de la trayectoria de Croem, estamos dispuestos a colaborar con cualquiera de los ejecutivos que podamos tener, de forma leal; y, desde el punto de vista institucional, estaremos siempre en pro de la creación y formación de un gobierno lo más fuerte y apoyado que se pueda».

Albarracín concluyó pidiendo a todos los partidos que «lo que tienen que hacer es dialogar, consensuar y llegar a acuerdos lo antes posible, lo contrario irá en contra de la economía y la creación de empleo».

Las reacciones José María Albarracín. Presidente de la patronal Croem «Es justo lo contrario de lo que se necesita, que es tranquilidad y estabilidad institucional; eso es lo que pedimos» Miguel López Abad. Presidente de la Cámara de Comercio «Lo ocurrido lo vemos con preocupación y con la ansiedad de que se necesita un Ejecutivo autónomo estable» Santiago Navarro. Secretario general de CC OO en la Región «Quien gana es Vox, pero no la Región. Esta interinidad es negativa. Somos el conejillo de Indias de los partidos nacionales» Antonio Jiménez. Secretario general de UGT «Se necesita un Gobierno estable, a dos bandas y de progreso social, fiel al mandato de cambio del electorado»

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, indicó que «lo ocurrido lo vemos con preocupación y con la ansiedad de que se necesita un Ejecutivo autónomo estable». Eso sí, manifestó también que «los empresarios y la Cámara ofrecerán su apoyo total al Gobierno que salga de la Asamblea Regional, sea del signo que sea». Pero hizo hincapié en que «necesitamos la estabilidad que ahora no tenemos», porque «en ningún momento puede considerarse positivo que no se constituya a la mayor brevedad posible, incluso, porque no sabemos en qué puede derivar esta situación y si podemos ir a unas nuevas elecciones». De hecho, lamenta que «el verano ya se nos ha ido, lo que hay que esperar es que no se nos vaya el año». Y es que alerta de que «el tejido empresarial se retrae y se frenan las inversiones al no saber cómo se va a regular todo; por eso pedimos un Gobierno pronto, lo más fuerte posible, para que no estemos a los cuatro días pensando en que se rompen pactos y hay que cambiarlo».

En cuanto a los sindicatos, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, habla de «tristeza, al comprobar que pasa el tiempo y no somos capaces de tener un Gobierno, mientras que nos tienen sometidos a la incertidumbre, tal como demuestra el hecho de que Vox ha votado 'no', pero a la vez dice que en dos semanas habrá un tripartito, por lo que quien gana es Vox pero no la Región». Por ello, «esta interinidad es negativa, mientras somos el conejillo de Indias de los partidos nacionales», apunta.

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, considera que «la Región necesita un Ejecutivo estable, que tenga solidez y esté ideológicamente armado, y que evidentemente sea de progreso social y fiel al mandato de cambio que ha decidido el electorado». De ahí que ante «el periodo que se abre ahora sería importante que se conformara un Gobierno a dos bandas que será más fácil de gestionar que uno a tres».