«Es importante poner sentimiento y cariño en todo lo que se hace» Helena Lardín. / LV Helena Lardín es fotógrafa y la ganadora del Creamurcia de Artes Plásticas MARIELA FASOLI Miércoles, 16 octubre 2019, 09:01

La mazarronera y «murcianica» Helena Lardín, fotógrafa, ilustradora y bordadora, acaba de hacerse con el primer premio del certamen Creamurcia en la categoría de Artes Plásticas. Se define como una persona «sensible y expresiva», y pone «todo el corazón» en lo que hace.

-¿Qué siente tras haber ganado el Creamurcia?

-Me siento muy emocionada y muy agradecida, sobre todo por ofrecerme esta gran oportunidad de darme a conocer y por valorar mi talento y trabajo. No me lo esperaba para nada. Después de la final del CreaMurcia estuve varios días sin creérmelo. La verdad es que estaba ya contenta de haber llegado como finalista y me emocione muchísimo cuando vi mis dos obras expuestas junto al resto.

-¿Está especializada en alguna temática concreta?

-Me considero una persona cercana, sensible, expresiva y creativa en mi trabajo, y me gusta experimentar nuevos retos artísticos. Gustan las cosas simples, sencillas y delicadas, me gusta transmitir mi sensibilidad artística a través de mi trabajo, y quiero que el propio espectador lo vea, lo sienta y piense qué le evoca la obra. Mis creaciones forman parte de mi visión como artista plástica, un compendio de mis capacidades expresivas y técnicas como ilustradora, fotógrafa y bordadora.

-¿Hay ahora más intrusismo que nunca en su profesión?

-Hoy en día la fotografía es muy accesible para todo el mundo, y yo creo que es cuando se tiene que valorar la visión artística, porque todo el mundo sabe disparar una foto, pero lo que hay que evaluar es la calidad de la visión, el tacto y la sensibilidad que el fotógrafo capta en ese momento.

-¿Es Murcia un buen lugar para ser fotógrafo o ilustrador profesional?

-Yo creo que sí. Si tienes suerte en que te aprecien y valoren tu trabajo, puedes llegar lejos en el cometido de hacer cosas que tanto te apasionan, aunque, como cualquier profesión, son temporadas, hay algunas épocas en las que hay más trabajos que otros.

-¿Qué fotógrafo o ilustrador le gusta más?

-El fotógrafo Eugenio Recuenco y Anne Lebowitz, y en el mundo de la ilustración, Alejandra Acosta y Henn Kim.

-¿Cuál es el 'encuadre' de su vida?

-Para mí es muy importante poner el corazón en todo lo que hago, el sentimiento, el cariño, intentar ver más allá de las cosas, ser positiva, perderme y volver a encontrarme para volver a empezar de nuevo, y disfrutar de los pequeños detalles de la vida, a pesar de que por el camino siempre va a haber alguna roca que no me deja avanzar. Pero, en ese caso, hay que buscar otra salida y ser feliz con las pequeñas cosas que me puedan aportar en mi camino, sobre todo en mi trabajo.

-¿Cuáles son sus trucos para fotografiar a niños y animales?

-No tengo trucos, simplemente intento captarlos tal y como son, la improvisación y la naturalidad tanto de unos como de otros, sobre todo en los niños.

-¿Bodegones y paisajes o fotografías de personas?

-Como todo en los comienzos, se empieza fotografiando los paisajes, pero ahora me gusta más retratar a las personas, captando su naturalidad y sensibilidad a través de mi cámara.

-¿Cuál es la virtud más destacada que debe tener un fotógrafo o ilustrador para hacer bien su trabajo?

-Ser humilde, honrado, trabajador y disfrutar de mi trabajo, que es lo que más me gusta. Aunque el camino es muy duro, merece la pena seguir intentándolo, siempre con el apoyo de mi familia, amigos y compañeros.