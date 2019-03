«A mí no me importa que Isabel Franco sea la candidata del aparato, lo que yo quiero es ser el candidato de las bases»

LEONARDO PÉREZ Candidato a las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia EFQ Sábado, 2 marzo 2019, 10:49

- ¿Qué nos puede decir sobre usted?

- Soy funcionario de la Administración General del Estado, estoy destinado en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Cartagena y soy el responsable del Parque de Tentegorra e impulsor de su plan de mejora.

- Su trabajo en el Parque de Tentegorra ha sido muy reconocido en Cartagena. ¿Cómo consiguió salvar un parque que estaba destinado al cierre?

- La verdad es que la situación era bastante complicada, el parque tenía un déficit de más de medio millón y había una moción en el Congreso de los Diputados que instaba a liberalizar su acceso (anteriormente restringido a familiares, amigos y conocidos de los trabajadores de la MCT). También, la Intervención General del Estado ponía objeciones a que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla perdiera dinero con esta acción social, y a partir de esa situación que nos encontramos, en muy poco tiempo, la verdad es que conseguimos darle la vuelta y tornamos lo que era déficit en superávit, multiplicamos por diez tanto las visitas como los ingresos y convertimos el parque en un lugar extraordinario para el ocio. Contamos con uno de los mejores laberintos del mundo, un parque de aventura único en la Región, un miniparque acuático con cinco piscinas, una pista de patinaje sobre hielo artificial como la de Disney, el tobogán hinchable más alto de Europa, un tobogán histórico de piedra con más de setenta años de antigüedad, un paintball láser y pistas deportivas. Actualmente, el parque recibe más de 200.000 visitas anuales y tiene abonada a casi un tercio de la población de Cartagena.

- ¿Por qué se afilió a Ciudadanos?

- Porque era el partido que en 2015 mejor representaba los valores de regeneración política y democrática, libertad de pensamiento y democracia interna. Mientras que en los viejos partidos se apuesta por la dedocracia, yo creo firmemente en la libre elección de los cargos por parte de la afiliación.

- ¿No le preocupa que haya una candidata oficialista que ha sido apoyada por muchos cargos a nivel regional y nacional?

- En absoluto, afortunadamente aquí votan los afiliados, no los cargos. A mí no me importa que Isabel Franco sea la candidata del aparato, lo que yo quiero es ser el candidato de las bases. He recorrido las agrupaciones y las carpas estos últimos meses, he hablado con cientos de afiliados y conozco muy bien las necesidades reales del partido. He encontrado un enorme apoyo y sigo pensando que mis opciones de ganar siguen intactas. La democracia interna es algo que se aplica de abajo arriba, así que confío plenamente en el espíritu crítico de los afiliados. Creo que tomarán la mejor decisión para los intereses del partido en la Región.

«La democracia interna es algo que se aplica de abajo arriba, así que confío plenamente en el espíritu crítico de los afiliados»

- ¿Qué puedes aportar tú que no aporten los demás candidatos?

- Más votos. Un buen análisis táctico estratégico, independencia de criterio, y además, soy el único candidato con experiencia en gestión pública que es de lo que se trata, sin el lastre de haber sido político profesional, lo cual es muy difícil de encontrar. Soy el candidato que más va a pelear porque sobrevivan las antiguas esencias del partido..

- En anteriores entrevistas ha comentado que cuenta con el respaldo de un buen número de afiliados. A una escasa semana de que acabe el proceso, ¿cómo van los apoyos?

- Van genial, sinceramente creo que vamos a ganar. Tenemos muchísimos apoyos de las bases que nos lo manifiestan día a día en las carpas y también de pesos pesados del partido que, por prudencia, prefieren no manifestarse públicamente.