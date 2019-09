Un imán radical asentado en Beniaján huye para evitar su expulsión del país Aref Al Tahaineh. / LV El Gobierno de la Nación decidió anular su permiso de residencia tras analizar los mensajes contrarios a la integración que lleva años difundiendo RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 24 septiembre 2019, 03:22

Marwan Mohammad Aref Al Tahaineh, un imán de origen jordano, asentado desde hace más de una década en España y que en los últimos tres años había convertido Beniaján en su lugar de residencia, se encuentra en paradero desconocido desde que el Gobierno de la Nación ordenó hace unas semanas su expulsión del país. Así lo han asegurado a 'La Verdad' fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que confirman que todos los datos apuntan a que Al Tahaineh se habría dado a la fuga para evitar ser repatriado a Jordania, que es la suerte que le espera en el momento en que acabe siendo localizado.

«Si sigue en algún lugar de España, lo cual parece lo más lógico, se le encontrará antes o después y se procederá a su inmediata expulsión», señalaron las fuentes citadas.

La constatación de que este clérigo musulmán se encontraba en paradero desconocido se produjo hace unos días, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a su domicilio en la pedanía murciana de Beniaján, con el objetivo de ejecutar la orden de expulsión, y comprobaron que no había rastro no solo de él, sino tampoco de su mujer y de sus hijos. Las fuentes mencionadas no descartan que sus familiares puedan retornar a Beniaján y tratar de recuperar su vida normal, al margen de que Al Tahaineh decida seguir ocultándose, ya que los hijos se encontraban matriculados en un colegio de esta localidad.

Su mujer, que siempre viste niqab, ha mantenido enfrentamientos con la Policía por negarse a descubrir su rostro para ser identificada

Las informaciones recabadas por los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que en este último periodo de su vida, en el que fijó su residencia en la pedanía murciana de Beniaján, Aref Al Tahaineh no habría estado ejerciendo como imán, aunque sí montó una especie de centro social islámico en un local contiguo a la mezquita 'Alfirdaus', en la calle Federico Guirao de esa población.

Charlas en centros islámicos

Este jordano asentado en España, que en la década pasada llegó a figurar en un informe de los servicios de inteligencia como uno de los diez imanes más radicales de España, no habría cejado de difundir mensajes de corte salafista pese a no encontrarse al frente de una mezquita. Y las autoridades españolas habrían constatado que seguía desarrollando una activa labor de proselitismo entre la comunidad musulmana de la Región de Murcia, con continuos desplazamientos para dar charlas en las que, «más que lanzar mensajes llamando a la violencia, se dedicaba a difundir consignas contrarias a la integración de los musulmanes», siempre según las fuentes mencionadas. «Les reprendía duramente por juntarse con los españoles y por adoptar costumbres, ropas y formas de vida occidentales».

Al Tahaineh ni siquiera presentó recurso cuando se le notificó la resolución administrativa y se limitó «a quitarse de en medio»

En esta labor de difusión de esos mensajes vendría jugando igualmente un papel muy activo su esposa, que también se desplazaba a dar charlas a grupos de musulmanas. Esta mujer vestía siempre un niqab, un tipo de ropa que mantiene el rostro totalmente cubierto, con excepción de una pequeña franja para los ojos, y había mantenido enfrentamientos con policías y vigilantes que le había denegado el acceso a los centros oficiales por no descubrir su rostro.

Las fuerzas de seguridad tienen constancia de que Al Tahaineh también había protagonizado diversos enfrentamientos con policías y guardias civiles por su actitud agresiva y no respetuosa con la autoridad. Su respuesta habría consistido indefectiblemente en acusarles de «racistas».

Antes de asentarse en Beniaján, existe constancia de que estuvo ejerciendo como imán en Elche y que antes había residido en Onteniente, de donde habría sido expulsado junto a otros hombres por la virulencia de los mensajes que difundían a las puertas de la mezquita. Igualmente hay constancia de que en 1991 fue arrestado en Jordania por su supuesta pertenencia a un grupo islamista radical.

No presentó recurso

En base a los datos contenidos en los informes realizados por los servicios de información de las fuerzas de seguridad, y considerando que Al Tahaineh constituye una amenaza para la normal integración de la población musulmana en la sociedad, el Gobierno de la Nación adoptó días atrás la decisión administrativa de rescindir su permiso de residencia y repatriarlo a Jordania. Así le fue formalmente notificado en su domicilio de residencia en Beniaján, en el que se le ofreció una copia de la resolución y se le informó de que disponía de unos días para presentar un recurso con sus alegaciones.

Las mismas fuentes señalaron que este ciudadano jordano renunció a ofrecer argumento alguno para tratar de revocar la decisión gubernamental y se limitó «a quitarse de en medio».

De esta forma, cuando la Policía se personó hace unos días en su vivienda para ejecutar la orden de expulsión del país, se encontraron con que había huido.