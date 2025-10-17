La ILP del Mar Menor gana el 'World Future Policy Award' 2025

LA VERDAD Viernes, 17 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Ley de personalidad jurídica del Mar Menor, que otorgó derechos propios y personalidad jurídica a la laguna, ha ganado el 'World Future Policy Award' 2025, «el mayor premio mundial a soluciones políticas para defender la naturaleza». De este modo, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente, impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular obtiene un nuevo reconocimiento internacional.

Para el jurado de estos premios «las políticas ganadoras de este año han logrado marcar nuevos hitos globales, demostrando cómo los sistemas legales pueden transformarse para construir un futuro justo y así contribuir al bienestar de la Tierra». Así, la Ley 19/2022 fue reconocida como una de las mejores políticas para «vivir en armonía con la naturaleza y las futuras generaciones». «El Mar Menor y su cuenca cuentan ahora con derechos exigibles y ejecutables, a existir, a ser restaurado y ser defendido en los tribunales, siendo el primer caso en Europa», argumentaron desde la organización de estos galardones. «Esta ley muestra como los sistemas legales occidentales pueden acomodar los derechos de entes no-humanos, como ecosistemas, sin incurrir en alteraciones fundamentales, ofreciendo un modelo inspirador con un verdadero potencial de ser replicado», explicaron.

Los ganadores fueron escogidos entre 41 nominaciones de 21 países distintos. Un jurado independiente de expertos internacionales identificó de entre ellas las ocho políticas más destacadas. Teresa Vicente obtuvo el año pasado el premio Goldman de Medio Ambiente, considerado el 'Nobel verde'. Convirtiéndose en la segunda española, tras Pedro Arrojo (2003), fundador de la organización Nueva Cultura del Agua y doctor en Ciencias Físicas, en ser premiada por la fundación estadounidense Goldman, que homenajea a quienes afrontan problemas ambientales que dan el salto a la esfera internacional. Vicente defendió el Mar Menor en la COP 26 de Glasgow, en la COP 27 de Egipto, en la COP 15 de la Biodiversidad en Montreal, en la Asamblea de la Tierra de Naciones Unidas y en el Congreso de los Diputados.