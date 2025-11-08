Ignacio Cosidó: «Europa debe acelerar su rearme, porque está en una verdadera urgencia» Fue director general de Policía con el PP, lamenta que los esfuerzos de la UE para potenciar su defensa van demasiado lentos

David Gómez Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:10 Compartir

Ignacio Cosidó fue durante años senador y diputado del PP, así como director general de la Policía, pero se retiró de la política y ahora ejerce como responsable para el Bien Común Global del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. La conferencia que ofreció en el Aula de Defensa y Fuerzas Armadas de LA VERDAD supuso un baño de realidad para todos los presentes. Europa, que vivió ajena a preocupaciones tras el fin de la Guerra Fría, se encuentra ahora en «posición de extrema vulnerabilidad» con el nuevo escenario geopolítico. Y aunque está dando pasos positivos, no lo está haciendo al ritmo deseable. «Tenemos que acelerar el rearme, porque estamos ante una verdadera urgencia», señaló Cosidó.

Así, Cosidó no tiene dudas de que «la Europa del siglo XXI debe crecer sobre la base de la industria y tecnología de la defensa y seguridad», por lo que llamó a «construir un mercado único de la defensa en Europa del que hoy estamos muy lejos». En ese sentido, lamentó que la UE tenga ocho modelos distintos de carros de combate y hasta cinco de aviones, frente a solo uno de EE UU, lo cual genera «ineficiencia e inoperatividad». Por tanto, ve necesario «modificar el marco normativo para dar directrices claras y fomentar las adquisiciones conjuntas». «Tenemos un sistema de defensa excesivamente burocratizado que dificulta la innovación», subrayó.

«Tenemos un sistema de defensa excesivamente burocratizado que dificulta la innovación»

No obstante, Ignacio Cosidó también destacó avances positivos dentro de la UE para reforzar su seguridad, como que la inversión en defensa ya se encuentre en el 2,1% del PIB. Así, este incremento «va a tener un efecto económico y tecnológico positivo en una industria que necesitamos como el comer». De la misma forma, se mostró convencido de que este refuerzo de la industria de defensa va a repercutir en la unidad política.

Por último, el responsable de la Universidad Francisco de Vitoria hizo un llamamiento a los ingenieros a que reoriente sus carreras profesionales hacia el sector de la defensa. «Aquí ya no se producen armas, sino disuasión», concluyó.

Temas

Fuerzas Armadas