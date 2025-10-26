IDI4SPORT, la nueva 'spin-off' de la UMU que innova en gestión deportiva Su objetivo es transformar la experiencia deportiva mediante metodologías científicas y enfoques participativos

La Universidad de Murcia (UMU) ha impulsado la creación de IDI4SPORT, SL, una nueva empresa basada en el conocimiento orientada a la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito deportivo. Esta iniciativa nace con la vocación de convertirse en un referente en el análisis, diseño y evaluación de proyectos deportivos, con el propósito de mejorar la calidad y eficiencia de las prácticas mediante metodologías científicas y un enfoque colaborativo.

Servicios y actividades

IDI4SPORT ofrece soluciones integrales para el deporte, aplicando conocimiento científico a las necesidades reales de entidades públicas y privadas. Entre sus principales áreas de actividad destacan:

Investigación y estudios técnicos: análisis de la actividad física, las ciencias del deporte y la evaluación de proyectos deportivos.

Formación y capacitación: organización y ejecución de cursos, jornadas, seminarios y congresos especializados.

Gestión de eventos y servicios deportivos: planificación, organización y evaluación de actividades para instituciones y entidades públicas y privadas.

Asesoramiento en pruebas físicas: diseño, control y gestión de pruebas para procesos selectivos y oposiciones.

Consultoría en proyectos nacionales y europeos: redacción, gestión y justificación de iniciativas de innovación deportiva.

Clientes y colaboraciones

Desde su constitución, IDI4SPORT ha trabajado con diferentes clientes de la Región y con entidades de ámbito nacional e internacional, consolidando su presencia y demostrando su capacidad de adaptación a distintos ámbitos del deporte y la actividad física.

A nivel regional, entre sus principales colaboradores destacan los ayuntamientos de Murcia, Santomera, San Pedro del Pinatar, San Javier y Totana, así como diversas entidades como la Unión de Federaciones Deportivas de la Región, el Observatorio de la Actividad Física y la Salud de Cartagena, el Observatorio del Deporte de la Región y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dentro del ámbito nacional e internacional, IDI4SPORT ha participado en proyectos de innovación, digitalización e inteligencia artificial junto a federaciones deportivas españolas (luchas olímpicas, boxeo, esgrima, karate, triatlón y deportes de invierno). Además, ha evaluado el impacto de grandes eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile.

Estas colaboraciones permiten a IDI4SPORT aplicar sus metodologías científicas y enfoques participativos en proyectos reales, contribuyendo a la mejora de la calidad y la eficiencia de las actividades deportivas dentro y fuera de la Región.

Equipo promotor y grupo de investigación

El proyecto surge del compromiso de investigadores de la UMU especializados en gestión deportiva y ciencias del deporte, pertenecientes al grupo UMUSPORT, centrado en la investigación aplicada para mejorar el rendimiento, la salud y el bienestar de las personas a través de la actividad física.

El equipo promotor está compuesto por los doctores en Ciencias del Deporte e investigadores José María López Gullón, José Miguel Vegara Ferri, Salvador Angosto y María Carboneros Castro. Gracias a su experiencia académica y profesional, el equipo garantiza que cada proyecto de IDI4SPORT se base en metodologías científicas sólidas y en un enfoque participativo, asegurando resultados medibles y de alto impacto.

Impacto y proyección

IDI4SPORT se posiciona como un referente en la transferencia de conocimiento y en la aplicación práctica de la investigación en la gestión deportiva. Su enfoque integral y multidisciplinar permite abordar desafíos complejos y desarrollar soluciones innovadoras que mejoran tanto la experiencia de los participantes como la eficiencia de las organizaciones deportivas.

La 'spin-off' tiene como objetivo consolidar su presencia en el ámbito nacional e internacional, promoviendo la innovación y la calidad en el deporte a través de la investigación aplicada. Además, su estrategia se centra en impulsar proyectos con impacto social, fomentando la actividad física como un factor clave tanto para la salud como para el bienestar y el desarrollo personal.

