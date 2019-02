«El 10% es la idea y el 90%, la ejecución»

La Región lleva décadas haciendo escuela en el exterior, donde se asoma para mostrar su potencial innovador y productivo, gracias a la capacidad de superación de su tejido empresarial. En paralelo, el horizonte vislumbra una serie de retos y desafíos que deben sortearse para evitar males mayores. Con este contexto como punto de partida, ayer se reunieron en el Teatro Circo de Murcia varios expertos internacionales para analizar, debatir y reflexionar sobre los avances en materia de innovación, sostenibilidad y economía, en la primera edición del Foro AQUÍ. Organizado por el Gobierno regional a través del Instituto de Fomento (Info), el encuentro congregó a centenares de directivos y profesionales para dotarlos de herramientas de pensamiento que les ayuden a actuar globalmente.

El Foro AQUÍ del Info reúne a más de medio millar de empresarios de la Región para dotarlos de ventajas competitivas en su actividad profesional

«Queremos que la Región sea el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo y que los empresarios elijan invertir aquí», planteó el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, recordando que el Centro de Predicción Económica prevé un crecimiento del 2,9%, cinco décimas por encima de la previsión nacional para 2019.

También cifró en 3.100 empleos directos y 1.356 millones de euros el alcance de los 83 proyectos de inversión con los que cuenta, hasta el momento, la Unidad de Aceleración de Inversiones, creada para facilitar la tramitación de proyectos generadores de oportunidades. De esos planes, 29 están en marcha o en fase de construcción, con una inversión de 448 millones y generando 1.418 puestos de trabajo. Incluso resaltó la Ley de Simplificación Administrativa y la Ley de Aceleración Empresarial.

Aconsejan adoptar políticas responsables que sirvan para atraer y retener el talento

Acto seguido, Bernardo Kliksberg, autoridad en RSC y asesor especial de las Naciones Unidas, animó a los empresarios murcianos a promover la gestión ética para respetar el planeta, «porque una compañía también puede ser rentable si tiene por objetivo mejorar el mundo». Así, propuso no producir alimentos ricos en grasas saturadas que fomenten la obesidad, una enfermedad que mata a 2,8 millones de personas cada año en el mundo.

Se preguntó, igualmente, que «cómo puede ser posible que en la sociedad más avanzada tecnológicamente mueran 16.000 niños al año por causas evitables». Entre las principales razones, señaló el hambre y la falta de acceso a fuentes de agua potable y saneamientos, recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU.

Los protagonistas Fernando López Miras. Presidente del Gobierno regional «Queremos que la Región sea el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo y que los empresarios elijan invertir aquí». Juan Verde. Asesor económico de Barak Obama «Estamos en un momento de optimismo y grandes oportunidades, donde el poder de una idea puede llegar a cualquier sitio en muy poco tiempo». Bernardo Kliksberg. Asesor de las Naciones Unidas «¿Cómo puede ser posible que en la sociedad más avanzada tecnológicamente mueran 16.000 niños al año por causas evitables?». David Levine. Presidente de ASBC «Tenemos que encontrar una voz común para que nuestra economía sea esencialmente circular, con prácticas que mejoren el rumbo del mundo». Olga San Jacinto. Profesora y directiva de Google «Cuanto más imposibles sean los proyectos, más nos interesan. Lo principal es que empiecen a moverse, ya que el 10% es la idea y el 90% la ejecución». Jesús Linares. Fundador de la ONG Sustenta «No podemos tratar al medio ambiente como un vertedero. Debemos coger el timón y dirigir el 'Titanic' (planeta) para esquivar el iceberg de inconsciencia». Rosario Marín. Extesorerade EE UU «Hacer siempre lo correcto y dar lo mejor de uno mismo en cualquier tarea son valores que ayudan a ser mejor persona y dormir con la conciencia tranquila».

El experto, durante su intervención, puso el acento en la igualdad de género como una prioridad a escala global: «Las mujeres están subutilizadas en muchos campos; debemos potenciar sus capacidades para una libertad y desarrollo reales», así como en la lucha contra el cambio climático, «que, según la NASA, está sucediendo aquí y ahora», repitió. Para muestra, «Chicago registró durante su última ola polar una temperatura más fría que la de Marte» y vaticinó «dramáticos problemas para el género humano en los próximos doce años». Al hilo, contó que el Papa Francisco, su amigo, aconseja que «escuchemos la voz de los pobres y el gemido de la Tierra». Concluyó con un mensaje «esperanzador» sobre el papel de los 'millennials' en la sociedad: «Están llenos de potencial, y más vale encender una vela que maldecir la oscuridad».

Unión y buenas prácticas

Sobre economía sostenible, el presidente del American Sustainable Business Council (ASBC), David Levine, abogó por «encontrar una voz común para que nuestra economía sea esencialmente circular». Así que sugirió a los empresarios que no solo piensen en el resultado financiero, sino que utilicen su influencia para trabajar junto a las administraciones y conseguir, al unísono, un mundo de futuro y con nuevas oportunidades.

Además, el especialista mundial les recomendó apostar por prácticas relacionadas con las energías renovables, agricultura sostenible y edificios 'verdes' si quieren atraer el talento, «porque nuestros jóvenes prefieren trabajar en negocios que respeten el entorno», alertó.

Evolución al instante

El director internacional de la campaña para la reelección de Barak Obama de 2011/12, Juan Verde, arrancó su intervención (la más esperada) dando un balón de oxígeno a los empresarios de la Región: «Estamos en un momento de optimismo y grandes oportunidades, donde el poder de una idea puede llegar a cualquier sitio en muy poco tiempo».

¿Cómo se consigue? El canario desveló las claves, que son tres. En primer lugar, la innovación «debe ser continua y diaria, convirtiendo algo ineficiente en competitivo, para adelantarse a las demandas de los clientes y fidelizarlos, ya que «uno fijo es más rentable que cinco nuevos». Le sigue el espíritu emprendedor, una asignatura pendiente en España con respecto a Estados Unidos, donde el 70% de los universitarios prefieren montar su propio negocio. «¿Por qué no inculcamos a nuestros hijos desde pequeños el mundo empresarial como sí hacemos por el fútbol?», se preguntó. Por último, mencionó la internacionalización como una oportunidad de crecimiento, haciendo referencia a una anécdota familiar. «Mi abuela me decía: 'Mi niño, no pongas los huevos en el mismo cesto porque te puedes quedar sin ninguno'», narró despertando las risas del público.

Por su parte, el científico Jesús Linares sorprendió en el inicio de su ponencia al vaciar sobre el escenario el líquido de una botella. «Murcia se queda sin agua pero sí con el plástico», explicó, ya que «no podemos tratar al medio ambiente como un vertedero». Consciente del problema y sus efectos, fundó la asociación Sustenta para estimular este debate desde el rigor científico. Por ello animó a «coger el timón y dirigir el 'Titanic' (planeta) para esquivar el iceberg de inconsciencia», confesó, «cambiando nuestra manera de relacionarnos con el entorno».

«La innovación no se ordena»

Por su parte, Olga San Jacinto, profesora y directiva en Google, alabó la importancia que la compañía dedica a los «pilares» de la innovación. Su cultura anima a explorar nuevos proyectos, que «cuanto más imposibles sean, más nos interesan. Lo principal es que empiecen a moverse, ya que el 10% es la idea y el 90% la ejecución», recalcó. Los equipos de trabajo son el alma del gigante tecnológico, que tiene la fórmula para que las personas saquen lo mejor de sí mismas. Aparte de contar con oficinas que transmiten la comodidad de la cadena Four Seasons, las personas participan en la misma medida en los debates y reuniones aportando sus argumentos, «que deben estar basados en datos y no en el 'yo creo que'», confesó.

Otro valor diferencial es su afán por captar a personas con talento, con chispa. Cada candidato se somete a tres entrevistas realizadas por distintos seleccionadores, que no pueden hablar entre sí. «Si uno decide que un aspirante no es apto, no entra; porque miramos por el bien de la empresa. Es un proceso democrático», defendió.

Por último, Rosario Marín, tesorera de los Estados Unidos durante la presidencia de George Bush y la primera mujer inmigrante en ocupar ese cargo, emocionó al público con su historia de vida, recogida en su obra 'Una líder entre dos mundos'.

La mexicana fue la encargada de cerrar el primer Foro AQUÍ y lo hizo con buen sabor de boca. Desgranó sus orígenes humildes, su periodo de adaptación a Estados Unidos, donde llegó con 14 años, su tenacidad por formarse, el punto de inflexión que supuso el nacimiento de su hijo Erik, con síndrome de Down, y la llegada al poder. En resumen, una historia de esfuerzo y esperanza, y de la que ha aprendido que todo sucede como debería.