Iberdrola supera los cien puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos en la Comunidad

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:01

La compañía Iberdrola ha superado los 100 puntos de recarga rápida y ultrarrápida operativos en la Región de Murcia, y suma ya 2.600 en toda España, tanto en su red propia como en la de Iberdrola/bp pulse. En conjunto, supera los 9.600 puntos de recarga en el país, de los cuales 385 se encuentran en la Comunidad, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública.

Todos los puntos cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que, además de avanzar en la electrificación, modelo energético más eficiente de movilidad, impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles.

La extensa red pública de recarga rápida y ultrarrápida de Iberdrola permite de una forma sencilla y económica desplazarse en coche eléctrico por todo el país y por todo tipo de rutas, tanto carreteras primarias como secundarias y locales, con paradas que en menos de quince minutos recargan hasta un 80% la batería, siempre que el modelo de vehículo lo permita.

El objetivo del pionero plan de movilidad de Iberdrola desde que se puso en marcha en 2016 ha sido precisamente facilitar la recarga en todos los ámbitos de la movilidad: pública, residencial, empresas y aparcamientos, tanto en grandes ciudades, como en pequeñas poblaciones para permitir a los usuarios de vehículo eléctrico recorrer todo el país utilizando únicamente la red de la compañía con plena seguridad y sin dificultad.

Apuesta por la movilidad

Con esa misma intención Iberdrola y bp pulse se unieron en diciembre de 2023 para impulsar la recarga de alta potencia creando Iberdrola/bp pulse, una alianza estratégica. uno de los ámbitos de actuación más importantes es el sector del transporte, actor principal en el consumo de energía y el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Así, la compañía energética española se ha convertido en un actor clave en el sector de la movilidad eléctrica en España, identificando oportunidades para generar un ecosistema industrial, comercial y de innovación.