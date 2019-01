Hugo Morán respalda los acueductos «útiles y viables» Hugo Morán, junto a Pedro Duque, María Jesús Montero y Teresa Ribera, el viernes en Madrid. / efe EP MADRID Jueves, 24 enero 2019, 01:42

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respaldó ayer los trasvases de agua entre comunidades autónomas, alegando que las infraestructuras hidráulicas formarán parte de los sistemas de gestión del Gobierno y de cualquier administración siempre y cuando estas sean «útiles y viables». «No sería razonable desperdiciar la capacidad de gestión con infraestructuras que están ya construidas y prestan un servicio», dijo en un desayuno informativo en Madrid organizado por Executive Forum, en el que fue preguntado por el Trasvase Tajo-Segura.

A pesar de defender las actuales infraestructuras de agua en España, Morán sostuvo que «muchas de ellas no van a ser viables» en el medio e incluso corto plazo, ya que algunas han estado inutilizadas durante meses y no han servido para el fin para el que habían sido diseñadas, en referencia al Tajo-Segura. «No hablamos de voluntad política; las leyes de la naturaleza no se doblegan a las leyes del hombre», señaló Morán, que insistió en que el actual Ejecutivo no va a «generar expectativas abocadas a la frustración» prometiendo cosas que «no están en su mano cumplir».

A su juicio, la vulnerabilidad de los bienes y de la población frente a las crecidas ha seguido aumentado, por lo que hay que «poner en práctica estrategias basadas en la reordenación de territorios inundables». Sobre el ansiado Pacto por el Agua, aseguró que no le cabe la «menor duda de que habrá la suficiente responsabilidad en el conjunto de las fuerzas políticas y de las administraciones para avanzar en un proceso que es necesario e imprescindible».