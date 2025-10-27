La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La familia de Sandra Peña durante una concentración junto al colegio de Sevilla. Raúl Doblado

Huelga de estudiantes en la Región de Murcia contra el acoso: «Nuestra salud mental es una lucha colectiva»

El Sindicato de Estudiantes convoca a los alumnos a las 12 en los ayuntamientos de Murcia y Cartagena tras el suicidio de Sandra Peña

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:39

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga contra el acoso escolar en ESO, FP, Bachillerato y Universidad este martes 28 de octubre. Las movilizaciones se llevan a cabo tras conocerse el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida en Sevilla tras denunciar acoso escolar.

El sindicato llama «a llenar las calles en solidaridad con la familia de Sandra y a expresar nuestra indignación en manifestaciones a las doce en todas las ciudades». Las concentraciones en la Región están convocadas a esa hora en el Ayuntamiento de Murcia y de Cartagena.

«Alzar la voz contra el 'bullying' y proteger nuestra salud mental no es algo individual, es una lucha colectiva. Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro», afirman desde el sindicato en un comunicado.

Los convocantes exigen la «dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública» al no activar el protocolo antibullying« y piden la »contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad«. Asimismo, proclaman una »educación libre de los discursos de odio«, señalando que »la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en nuestras aulas«.

