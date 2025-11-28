La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cajetillas de tabaco y colillas en una de las terrazas del hospital Santa Lucía de Cartagena. Javier Carrión / AGM

Huecos de escaleras y terrazas del hospital convertidos en ceniceros

A pesar de los carteles que prohíben fumar en todo el complejo sanitario de Santa Lucía, usuarios y profesionales apuran sus cigarros en espacios apartados

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:45

Comenta

Durante la mañana del incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena, un sanitario hacía un descanso durante su turno. Tras pedirse un café ... en un local situado fuera del edificio, se dirigió a las escaleras exteriores que conectan con el centro hospitalario. A pesar de los innumerables carteles que prohíben fumar en el entorno del complejo sanitario, usuarios y profesionales usan este lugar y las terrazas de los bloques para ponerse un 'pitillo' en la boca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  8. 8

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Huecos de escaleras y terrazas del hospital convertidos en ceniceros

Huecos de escaleras y terrazas del hospital convertidos en ceniceros