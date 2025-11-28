Huecos de escaleras y terrazas del hospital convertidos en ceniceros

Durante la mañana del incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena, un sanitario hacía un descanso durante su turno. Tras pedirse un café ... en un local situado fuera del edificio, se dirigió a las escaleras exteriores que conectan con el centro hospitalario. A pesar de los innumerables carteles que prohíben fumar en el entorno del complejo sanitario, usuarios y profesionales usan este lugar y las terrazas de los bloques para ponerse un 'pitillo' en la boca.

Allí, el sanitario apuraba su café cigarro en mano, mientras explicaba lo que, a su juicio, pudo haber originado el fuego en la terraza del bloque 5. «Dicen que ha sido un cigarro», afirmó. «Ya hubo un incendio en el primer bloque hace diez años por lo mismo. Esto está construido como lo de Valencia y dijeron que fue por una colilla también».

El trabajador aseguró que sus compañeros comentaban que el fuego habría empezado en una zona de residuos de la terraza donde suelen acumularse restos de basura. «Una colilla en una papelera, en la planta veinticinco del bloque 5. Es una hipótesis muy probable», relató. Recordó que aquella área acoge a pacientes de Medicina Interna, «gente mayor o con patologías que los hacen dependientes», lo que obligó a intervenir con rapidez. Este sanitario criticó a los fumadores que en ese mismo lugar, en las escaleras exteriores del edificio, donde se encontraba él, utilizaban unos agujeros que hay en la pared de cemento visto para dejar allí los cigarros. «Unos los apagan y otros los dejan ahí consumiéndose. El peligro está en que una de esas colillas mal apagadas salga volando por el viento y prenda alguna superficie», indica.

Por su parte, la Consejería de Salud anunció el miércoles que reforzará la campaña que recuerda la prohibición de fumar en todos los recintos sanitarios, incluidos los espacios al aire libres.

La Científica aún no ha determinado ni la causa ni el origen del fuego

Evas Cavas

La brigada provincial de la Policía Científica inició este jueves la investigación para determinar la causa y el foco principal del incendio que calcinó este miércoles parte del fachada del bloque 5 del hospital Santa Lucía de Cartagena. «Estamos recorriendo todas las zonas afectadas, desde la azotea, habitaciones de las diferentes plantas y la zona que consideramos que podría ser dónde se originó el incendio. La Policía Judicial y Científica de Cartagena fijó ayer el escenario y hoy estamos comprobando cómo ha evolucionado el siniestro y, en base a las marcas tratamos de delimitar la zona cero, donde haremos un desescombro más minucioso», afirmó el jefe de sección de la brigada provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía Nacional, Julio Recalde.

A pesar de que el pasado miércoles todas las teorías apuntaban a que fue un cigarrillo mal apagado lo que provocó el fuego, Recalde matizó que «la hipótesis del cigarrillo está sobre la mesa, pero hasta que no hagamos una investigación exhaustiva y el informe que determine el origen no podemos concluir que esa sea la causa».

En referencia a la valoración emitida este miércoles por los bomberos de Cartagena de que el material del que está revestida la fachada del inmueble es inflamable, Julio Recalde reiteró que la investigación se encuentra en «una fase preliminar» y que eso se determinará en el «informe técnico que entregaremos a la autoridad judicial cuando tengamos claras todas las circunstancias que han concurrido».