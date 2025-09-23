Los hoteles de la Región registran un agosto histórico con cifras récords en número de viajeros y hospedajes Fue la segunda comunidad en la que más aumentaron los viajantes, un 6,3%, con un ritmo de crecimiento superior al de la media nacional

La Región de Murcia alcanzó en agosto de 2025 un nuevo récord en la llegada de viajeros a establecimientos hoteleros, al registrar un total de 178.479 visitantes, la cifra más alta para este mes desde que se tienen datos. Esta cifra representa un incremento interanual del 6,3% respecto a agosto de 2024. De hecho, la Región experimentó el segundo mayor crecimiento relativo entre comunidades autónomas.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, 127.651 residen en España, lo que representa un aumento del 5,7% en relación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, los viajeros procedentes del extranjero ascendieron a 50.828, un 8% más que en agosto de 2024, consolidando a la Región como la segunda comunidad con mayor incremento interanual de turistas internacionales.

Asimismo, el número total de pernoctaciones registradas en agosto en los hoteles de la Región fue de 456.105, un 3,5% más que el mismo mes de 2024, siendo el registro más alto para el mes de agosto desde que se tienen datos. En cuanto a rentabilidad, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), se situó este mes en la Región en 71,24 euros de media, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al mismo mes de 2024.

Con los datos de agosto, el número de viajeros en hoteles regionales durante lo que va del año 2025 aumentó un 3,3% respecto a 2024, lo que supone el registro más alto para el acumulado enero-agosto de la serie histórica.

De igual modo, en el conjunto de los ocho meses de 2025 las pernoctaciones aumentaron en los hoteles regionales un 3,7% respecto a 2024, el registro más alto para el acumulado enero-agosto desde que se tienen datos. A este respecto, los hoteles de la Región experimentaron el cuarto mayor incremento interanual de pernoctaciones relativo.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, subrayó que estos datos «avalan el trabajo conjunto del Gobierno regional y el sector turístico y consolidan agosto como el mes más fuerte del verano, refuerzan la evolución favorable durante 2025 y consolidan un crecimiento destacado tanto en el ámbito nacional como internacional».

