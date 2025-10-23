Los hoteles de la Región de Murcia registran 1,2 millones de viajeros y 2,8 millones de pernoctaciones entre enero y septiembre Los clientes extranjeros (287.651) crecen un 6,8% con respecto a 2024, un aumento 4 puntos superior al experimentado en el conjunto nacional

Una viajera entra en un hotel de Murcia en una imagen de archivo.

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia registraron 1.198.370 viajeros de enero a septiembre, lo que supone el registro más alto para esos nueve meses del año desde que se tienen datos y un aumento del 3,1% (+1,4% en España) respecto al mismo periodo de 2024, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajeros nacionales, 910.720, aumentaron un 2% (+0% en España), y los viajeros extranjeros, 287.651, fueron un 6,8% más (+2,7% en España).

Por su parte, las pernoctaciones aumentaron un 3,1% respecto al mismo periodo en 2024, un ritmo casi cuatro veces superior al del crecimiento del conjunto nacional (+0,8% en España) alcanzando las 2.846.625, siendo éste también el registro más alto para este indicador durante este intervalo.

Las pernoctaciones de los viajeros nacionales, 2.095.476, aumentaron un 3% (descienden un 0,2% en España) y las de los viajeros extranjeros se incrementaron un 3,3% hasta las 751.150 (+1,3% en España).

Estos acumulados se han computado con los resultados de septiembre, que dejan 141.549 viajeros en los hoteles regionales, la marca histórica más alta para este mes y un aumento del 1,8% respecto a la correspondiente del mismo mes de 2024.

En un análisis según su origen, la cifra de viajeros residentes en España alojados en los hoteles regionales en septiembre de 2025 sumó un total de 105.645 viajeros, un 2,2% más que en septiembre de 2024. Por su parte, los residentes en el extranjero aumentan un 0,5% hasta un total de 35.904 viajeros.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, la facturación media en septiembre de 2025 en los hoteles de la Región de Murcia por cada habitación ocupada (ADR) fue de 75,63 euros, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al mismo mes de 2024.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), se situó este mes en los 51,70 euros de media en la Región, un incremento del 4,1% respecto al mismo mes de 2024.