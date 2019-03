Los hoteles de la Región afrontan el puente de San José con baja ocupación Turistas en Cartagena, en una imagen de archivo. / Pablo Sánchez / AGM El presidente de los hoteleros de la Región califica de escasa la incidencia de los festivos, al tener que competir con las fallas de Valencia LA VERDAD MURCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 07:44

«Este puente de San José no habrá ni turistas vacacionales ni de negocios». Así se expresa el presidente de la Asociación Regional de Hoteles, Juan Carlos García, que indica que este puente no está siendo beneficioso para el sector hostelero, ya que además de tener que competir con las fallas de Valencia, el turista de negocios, el empresario, no realizará actividades hoy en la Región de Murcia, al ser día festivo.

Así, García considera que la incidencia del puente está siendo «baja», ya que solo será festivo en cuatro comunidades (Valencia, Navarra, País Vasco y Murcia). Para los hoteles de la ciudad y los urbanos, reconoce, «estos días nos perjudicarán».

En este sentido, añade que la incidencia en la afluencia de turistas en la Región está siendo «muy baja», dado que en las comunidades limítrofes, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, no es festivo, y advierte de que «se compite con las fallas que celebra la Comunidad Valenciana, por lo que no está viniendo a la Región mucha gente».

La otra percepción del presidente de los hoteleros de la Región es que al ser lunes entre festivos, el cliente habitual de día laborable que se desplaza por motivos profesionales, «no vendrá».

Esperanza en el buen tiempo

Entre los malos augurios de Juan Carlos García se cuelan buenas noticias en forma de rayos de sol, ya que, debido a las temperaturas agradables que están haciendo en Murcia, «la afluencia de turistas ha crecido» durante la primera quincena de marzo.

«Todo lo que sea buen tiempo siempre favorece la afluencia de turismo y estamos teniendo una temperatura estupenda, con una climatología favorable, que hace que venga más gente en comparación con otras fechas en las que las condiciones climáticas son peores». Sobre todo, señala, esta tendencia se constata durante los fines de semana, «cuando hay más afluencia de turismo», que ha crecido tanto en las zonas del litoral como en la ciudad y en los destinos rurales.