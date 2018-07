Los hoteles se quejan de «un verano flojo» por el impacto «negativo» del Mar Menor Varios bañistas disfrutan del sol y el mar en una playa de La Manga, el pasado jueves. / José María Rodríguez / AGM «Hemos perdido a clientes que antes no encontraban camas libres en Canarias o en Baleares», afirman ALEXIA SALAS Domingo, 15 julio 2018, 09:28

«Habrá que luchar mucho para que la temporada se defienda como aceptable», explica Antonio Guillén, de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida Hostetur. Los hoteleros eluden dar una cifra de ocupación en julio, aunque algunos ya lo califican como «flojo», según comentan en el hotel Londres de La Manga, o «de los peores que hemos visto», aseguran en el establecimiento Neptuno de Lo Pagán. Temen que, con la «baja ocupación» de la primera quincena de julio, «el verano se reduzca a un mes y medio», ya que al menos las perspectivas para agosto mejoran, aunque sin llegar al lleno de otros años. Incluso en la semana de 'puente' entre julio y agosto se produce «un bajón, porque algunos turistas se marchan antes de que acabe el mes y los que llegan se esperan para no pillar la operación salida», sostienen desde Hostetur. En el caso de los apartamentos, la ocupación registra mejores resultados y una mayor demanda para las próximas semanas.

Con la mejoría del Mar Menor, que dan por hecho en Hostetur, los hoteleros lamentan sin embargo que «la campaña ha sido breve y tardía, como la del año pasado», por lo que su efecto ha sido proporcional. «En Extremadura, una comunidad sin playas, se han invertido 6,5 millones en promoción, mientras que en la Región Murcia, si no invertimos en publicidad, difícilmente nos van a conocer, sobre todo con el aumento de las malas noticias en los últimos años», explica Guillén.

Los profesionales del sector critican que la campaña de la laguna ha sido «breve y tardía»

Hostetur reconoce que «los hoteles de San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera y Los Alcázares pueden sufrir más los efectos de la crisis del Mar Menor, pero en La Manga los propietarios de los establecimientos están muy molestos porque los ayuntamientos no han hecho ningún esfuerzo en conseguir banderas azules para las playas del Mediterráneo».

«El hecho de no contar con banderas azules en las playas del Mediterráneo de La Manga denota dejadez de las autoridades, y no merecemos ese abandono», critica Guillén. De hecho, solo en la playa de la Ensenada del Esparto se ha izado este año la enseña azul de calidad.

Para reconducir la situación, los empresarios turísticos piden «un plan de medios y promoción a varios años, y no solo una campañita como parche, porque si no, seguiremos siendo la Cenicienta del turismo en España, un sector del que viven muchas familias y con uno de los PIB más altos a nivel nacional, que puede descender si no le prestamos la debida atención».

«El español medio aún no está muy boyante; el consumo es contenido», señalan desde Hostetur

Al efecto de la 'enfermedad' del Mar Menor, se une el impacto que en los hoteles de la costa murciana experimenta la recuperación turística de destinos atractivos como Turquía, Túnez y Egipto. Según la publicación FWV especializada en turismo, Egipto repunta para vivir el mejor de los últimos veranos. A los precios asequibles y el tirón de su patrimonio se une un parque hotelero de alto nivel que convierte estos países en un atractivo destino para los europeos, sobre todo ahora que se han quitado la losa de la inseguridad de años anteriores.

Viajar a España, más caro

«Para los ingleses, con su libra devaluada por el Brexit, viajar a España es más caro que el año pasado, pero ir a Turquía les sale muy barato, igual que a los alemanes, que tienen mucho más cerca los complejos turísticos turcos y griegos», explica Guillén. El fútbol tampoco ha animado a los ingleses a salir de vacaciones. Los portales especializados atribuyen a las victorias de la selección británica y al buen tiempo en Londres y otras ciudades la decisión de los ingleses de quedarse en casa.

«Luego están los rusos, con el rublo devaluado buscan otros destinos más cercanos, donde además no les piden visados y les permiten aterrizar sin limitaciones por el ruido y la contaminación», apunta el empresario de Hostetur. El sector hotelero se queja, sin embargo, de que «el español medio aún no está muy boyante y el consumo es muy contenido», indica la presidenta de Hostetur y directora del hotel Bahía de Mazarrón, Soledad Díaz.

El primer efecto del desvío de clientes lo han notado en Canarias y Baleares, donde este año han quedado más plazas vacías que han provocado el efecto pánico que precede al lanzamiento de ofertas hoteleras a la baja. El operador TUI oferta una semana en Canarias por 199 libras –220 euros–, como ejemplo de la guerra de precios que se ha desatado entre los gigantes del turismo español. Ibiza y Menorca hacen lo propio para frenar la caída de la temporada, que en Mallorca ya cifran en un 8%.

Como efecto rebote, en los hoteles murcianos «hemos perdido el 'cliente prestado', el que tenía antes miedo a viajar a otros países por la inseguridad, y el que no encontraba cama libre en Mallorca o Canarias. Ya no los tenemos», asegura Guillén, quien descarta el recurso de las ofertas de precios para aumentar las reservas en el litoral de la Región. «Nuestros hoteles ya hicieron sus ofertas de todo el año», señala sobre un sector que, para diversos empresarios consultados, «se encuentra ya en el límite de la rentabilidad. Lo siguiente es perder dinero», afirma Soledad Díaz.