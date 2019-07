Los hoteleros reclaman más suelo turístico para lograr atraer a las grandes cadenas Imagen de archivo de un hotel en La Manga. / Pedro Martínez/ AGM Hostemur pide que se recalifiquen terrenos residenciales que permitan la instalación de hoteles de gran capacidad y de una mayor categoría ALEXIA SALAS Jueves, 4 julio 2019, 02:15

Sin más hoteles no habrá rentabilidad turística, como no hay cosecha sin agua. El sector hotelero reclama una mayor disponibilidad de suelo de uso turístico en la costa murciana para atraer la atención de las grandes cadenas hoteleras, que son las que propician la subida de peldaños en el interés de los operadores turísticos. «Si no tenemos capacidad de contar con hoteles de gran capacidad ni en cantidad ni en categoría, de cuatro y cinco estrellas, será difícil que nos vean como un destino interesante», asegura el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Jiménez. Como ejemplo, el representante del sector destaca que «solo Mojácar tiene más plazas hoteleras que toda la costa murciana».

«Llevamos veinte años sin variar la cifra de las 20.000 plazas hoteleras, cuando Almería las ha duplicado en los últimos diez años, hasta llegar a las 45.000 plazas», insiste Jiménez, quien considera que las medidas anunciadas por la Consejería de Infraestructuras y Fomento para que se construyan más hoteles «no serán efectivas si no van acompañadas de un plan más intensivo, que defina el sector como estratégico, al igual que la agricultura o la industria».

Las modificaciones anunciadas por la Comunidad en las Directrices del Litoral -en exposición pública-, que tendrán que cumplir los municipios costeros, los constructores e inversores turísticos, incluyen la concentración de la reserva de suelos hoteleros en la franja más próxima a la costa. De esta manera, los dueños de solares situados al norte de la autopìsta AP-7 Alicante-Cartagena no tendrán que reservar el 25% de la superficie para uso turístico. Solo los que se encuentran al sur de esta autopista. Para fomentar la construcción de hoteles y apartamentos turísticos en las zonas de mayor demanda, el Gobierno regional permitirá además que se aumente un 20% la edificabilidad cuando se cambie el uso residencial por otro turístico-hotelero, como adelantó 'La Verdad' el pasado domingo.

Planes no desarrollados

La presidenta de Hostetur, la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, Soledad Díaz, ve positivas ambas iniciativas, aunque recuerda que «son los consistorios los protagonistas en la gestión urbanística». Díaz coincide en este punto con Jiménez, quien señala que «los ayuntamientos costeros no tienen desarrollados los planes de ordenación urbana, lo que está paralizando proyectos actuales y otros por venir». «Solo Águilas y San Javier lo tienen a punto de la aprobación», advierte Jiménez.

El otro obstáculo con que se encuentran los posibles inversores turísticos es «la escasa disponibilidad de suelo con la expansión de las urbanizaciones», aunque el presidente de Hostemur indica que «en La Manga quedan solares para construir hoteles, que dejan más beneficios que la segunda residencia».

Como portavoz de los hoteleros de la costa, Díaz cree que «hay que construir hoteles si el destino lo requiere», ya que la presidenta de Hostetur recuerda que «en temporada baja tenemos veintiún establecimientos cerrados». Cree que un inversor se sentirá interesado «siempre que el destino tenga una actividad económica continuada, ya que la 'touroperación' está cambiando y ahora internet te permite reservar habitaciones durante las veinticuatro horas desde casa».

Mejoras y ampliaciones

Más y mejores plazas hoteleras es el objetivo que plantea Jiménez como representante regional del sector. Para lograrlo propone «que se permita recalificar terrenos terciarios o residenciales para que se destinen a uso turístico».

Por otro lado, reclama «incentivos para la reforma de los hoteles. Mallorca ofrece a los empresarios la posibilidad de aumentar la edificabilidad si se modernizan», señala el presidente de Hostemur, quien se muestra partidario de estimular la inversión de los hoteleros para que aumenten la categoría de los establecimientos, debido a la amplia oferta que hay en la costa de hoteles de una o dos estrellas.

Para incrementar el interés del capital por la costa murciana, Jiménez cree que «hay que cambiar algunas normas que frenan ofertas turísticas como el turismo de buceo, por ejemplo fomentando los meses de mayo y septiembre».

La marcada estacionalidad turística es otro de los lastres del litoral murciano de cara a la captación de inversiones, según explica. «Somos muy estacionales y necesitamos aumentar la oferta de vuelos en el aeropuerto, que está infrautilizado», asegura el presidente de Hostemur.