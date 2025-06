Hospital Viamed San José Murcia, a la vanguardia nacional en el alivio del dolor

EFQ Murcia Martes, 17 de junio 2025, 00:01 Compartir

La Unidad del Dolor del doctor José Jerónimo Lozano Calvo (col. 30/1109247) se formó en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz y se especializó en la Universidad de Lovaina (Bélgica), una de las más prestigiosas de Europa, trabajando allí, además de en Francia y Suiza. El Hospital Viamed San José Murcia cuenta con una Unidad del Dolor de referencia internacional que ofrece tratamientos de innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor agudo, crónico y de difícil manejo, oncológicos y paliativos.

El doctor Lozano Calvo es especialista en anestesia, reanimación, medicina hiperbárica - subacuática, intervencionismo radiológico y es experto en dolor. Pasa consulta en inglés, francés, portugués e italiano, trabajando con pacientes a nivel regional, nacional e internacional.

Áreas de especialización y tratamientos ofrecidos Medicina Hiperbárica

Unidad de Úlcera de Pie Diabético

Fibromialgia y Fatiga Crónica

Suelo Pélvico y Endometriosis

Intervenciones Guiadas por Imagen

Terapia Transcraneal (dolor, depresión, Alzheimer, neurorrehabilitación)

Diagnóstico por Termografía

Tratamiento de Hernias sin Cirugía

Manejo del Dolor (migrañas, neuralgias, artritis, artrosis, etc.)

Síndrome de Sudeck, SIBO, enfermedades autoinmunes.

Cuidados paliativos y oncológicos

Enfermedades Infecciosas

Recuperación de lesiones y rendimiento deportivo

Accidentes de tráfico

Tratamientos musculo esqueléticos

La Unidad de Medicina hiperbárica del Hospital Viamed San José Murcia cuenta con dos cámaras hiperbáricas monoplazas. Son cilindros metálicos homologados que trabajan al 100% de oxígeno en instalaciones adaptadas, metiendo a cada paciente 1.800 litros de oxígeno a tres ATA, acelerando multitud de tratamiento, siendo una gran opción y una gran desconocida para tratar muchas patologías, como artrosis, artritis, enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis, edemas óseos, fracturas, recuperación de cirugía, ayuda de injerto capilar, ayuda para la concepción e inseminación invitro, úlceras, pie diabético, migrañas o neuropatías. Además, ha supuesto una gran revolución en el mundo del deporte, pues los grandes deportistas acuden cada vez más a estas cámaras hiperbáricas buscando mejorar tanto en rendimiento como en recuperación.

«Nuestra clave es la continua formación y la incorporación continua de técnicas para dar la mejor solución a cada paciente de forma única y personal»

Una unidad de medicina hiperbárica tiene que estar instalada en un hospital con la normativa U92, médico hiperbárico especializado y cualificado, técnicos hiperbáricos, controles de seguridad, plan de contingencias, personal sanitario y máquinas revisadas según ley, protocolos y con sus seguros reglamentarios.

Esto último es muy importante, pues el doctor Lozano Calvo alerta sobre la nueva proliferación hiperbárica de máquinas falsas hinchables por toda España por su bajo precio, aprovechando el auge de pacientes y deportistas, sobre todo en centros de estética y fisioterapia, «prometiendo al paciente algo que no es posible conseguir con juguetes, pues al final están jugando con enfermedades, la salud y el dinero de los pacientes».

«Estas cámaras falsas no son aptas para uso médico, oxigenan mediante mascarilla y concentradores como si pusiéramos ventiladores en una tienda de campaña. Si fuera real no sería capaz de aguantar 3 ATA, ya que ese plástico explotaría. Es decir, las cámaras hinchables o semirrígidas no llegan a las presiones necesarias, no se les aplica la normativas de seguridad y, por tanto, nada tienen que ver con la medicina hiperbárica. Simplemente deberían llamarse oxigenoterapia, ya que unas simples gafas nasales llegan a dar más oxígeno normobárico», advierten desde el Hospital Viamed San José Murcia.

Unidad de Fibromialgia – Fatiga crónica. Síndrome sensibilidad complejo

Es una enfermedad crónica para la que aún no se conoce cura definitiva, pero en sólo tres días de forma ambulatoria Viamed San José Murcia ha conseguido reducir–eliminar el dolor en un año, poder eliminar fármacos con su sistema de triada, tres formas que aplica para bloquear el dolor.

Unidad Dolor de Espalda

Intervencionismo quirúrgico: el Hospital Viamed San José Murcia resalta técnicas no invasivas para tratamientos cono hernias que se hacen de modo ambulatorio, de tal forma que el paciente en 4 horas está en casa sin pasar por proceso quirúrgico, sin cirugías abiertas, clavos, cementos ni procesos largos de rehabilitación.

El centro trabaja ozono, radiofrecuencia, bótox, medicina hiperbárica, epidural, infiltraciones convencionales, y otro tipo de sistemas como discogel, infiltraciones líquidas de diferentes compuestos de fármacos que solidifican en el interior fijando y con resultados probados hasta 10 años. El doctor Lozano fue pionero en Murcia en la implantación del método Laora (Láser): procedimientos mínimamente invasivos revolucionarios, ambulatorios en quirófano de forma ecoguiada, con excelentes resultados para hernias y protrusiones. De nuevo, tras una sola sesión y en pocas horas el paciente puede volver a su casa .

Se trata de una técnica que ofrece resultados inmediatos, tratando la inflamación hasta reducirla, eliminar la hernia o descomprimir la raíz nerviosa.

«Volver a vivir sin dolor de hernias, lumbares o cervicales entre otros no es un milagro es una realidad que venimos ejerciendo durante años con resultados efectivos y duraderos»

El hospital Viamed San José Murcia cuenta con un amplio equipo multidisciplinar y equipos de vanguardia para la realización de pruebas diagnósticas desde laboratorio, rx, tac, RMN, termografía, ecografía, electromiografía, urgencias, consultas, quirófanos, hospital de día, unidad de hospitalización, unidad de neuro rehabilitación y daño cerebral adquirido.

Objetivo principal: el bienestar del paciente

El objetivo principal del Hospital Viamed San José Murcia a través de esta unidad es reducir el dolor crónico en todas sus fases y la dependencia de la farmacología, permitiendo a los pacientes retomar sus actividades cotidianas con una mejor calidad de vida.

Calidad y reconocimientos

El Hospital Viamed San José Murcia, bajo la gerencia de Javier Botella Cervera, cuenta con todas las normativas de calidad UNE-EN ISO 9001, UNE 179003, UNE 179006, ISO 45001, AENOR EA0047, APP Plus ISO 14001, reconocimiento QH a la excelencia en la calidad asistencial y el reconocimiento del plan EVIAMED30, entre otros.

Viamed San José Murcia es pionero en España en contar con una planta autónoma de hidrógeno, que proporciona oxígeno y energía limpia, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

Ampliar

Más información:

Dirección: Calle Lola Maestre Meseguer s/n, 30820, Alcantarilla, Murcia, España

Teléfono: 626 258 435 / 968 800 600 ext. 145