Un momento del espectáculo de baile equino celebrado este martes en la inauguración del hospital veterinario de la UCAM.
Un momento del espectáculo de baile equino celebrado este martes en la inauguración del hospital veterinario de la UCAM. Javier Carrión / AGM

El Hospital Veterinario de la UCAM dispone de quirófanos para equinos y servicio de hospitalización y atención las 24 horas

Los 170 estudiantes del grado podrán realizar sus prácticas en el centro, inaugurado este martes con bendición y 'salve rociera'

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:28

Con la bendición de San Francisco de Asís y el espectáculo de baile equino al compás de la 'salve rociera', la Universidad Católica UCAM ha inaugurado este martes su Hospital Clínico Veterinario, requisito indispensable para la acreditación del grado de Veterinaria. El centro sanitario, con urgencias 24 horas abiertas todos los días para asistencia y hospitalización para todos los usuarios, dispone de quirófanos para animales grandes y pequeños y picadero, y permitirá a los 170 estudiantes de los estudios, distribuidos entre 1º, 2º y 3º curso, realizar sus prácticas «en un entorno real de atención clínica, utilizando desde el inicio el software veterinario más implantado del sector. Esto les permitirá familiarizarse con la misma herramienta que encontrarán en la mayoría de las clínicas y hospitales veterinarios al incorporarse al mercado laboral».

El Hospital Veterinario, ubicado en el Centro Comercial La Noria, cuenta con un punto del Servicio de TAC para pequeños y grandes animales y aplicará terapias de medicina regenerativa para ambos grupos. Además incorpora sistemas avanzados de artroscopia y endoscopia, así como cirugías selectivas, «permitiendo una atención planificada segura y tecnológicamente muy avanzada».

Las instalaciones integran un centro de reproducción equina y áreas específicas de medicina deportiva, así como zonas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico.

Una de las mesas de quirófano del centro. Javier Carrión / AGM

«Una de las señas de identidad del hospital es su estrecha colaboración con veterinarios clínicos externos, actuando como hospital de referencia para aquellos casos que requieran cuidados avanzados o atención urgente. Esta coordinación permite ofrecer una atención completa y multidisciplinar al paciente, a la vez que refuerza el tejido profesional veterinario de la Región», explicó durante la inauguración la vicedecana de Veterinaria, Llanos Marínez. El centro ecuestre, dotado con grandes grúas y boxes para la sedación e intervención quirúrgica de caballos, cuenta con una pista de suelo blando para diagnóstico de cojeras y áreas de hospitalización equina. En el centro ya se ha intervenido de un tumor a un caballo.

Entre sus espacios docentes y de simulación avanzada dispone de sala de modelos anatómicos, hospital clínico simulado, sala de disección virtual y sala de disección y necropsias, que permiten reproducir situaciones clínicas complejas con un alto grado de realismo.

A la inauguración han asistido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la de la UCAM, María Dolores García, y otras autoridades, que han presenciado la bendición de las instalaciones y un espectáculo ecuestre al compás de la 'salve rociera'.

