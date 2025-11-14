Hortifruit desembarca en Ifepa con una intensa agenda de actividades La Feria Internacional Agrícola, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre, llegará con ponencias, mesas redondas, presentación de productos y la celebración del Día del Agricultor

Hortifruit cuenta con un amplio programa de actividades centrado en la horticultura y fruticultura.

Hortifruit 2025 llega al Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa) a partir del próximo 20 de noviembre para consolidarse como la cita de referencia para el sector hortofrutícola en el sureste de España.

Durante tres días (20, 21 y 22 de noviembre), los principales actores del sector– productores, distribuidores, proveedores de tecnología y expertos– se darán cita en un evento único en la región, donde se darán a conocer las tendencias y oportunidades que están moldeando el futuro de la horticultura y fruticultura.

Productores y comercializadores, empresas de tecnología y digitalización, centros de investigación, universidades, fabricantes y proveedores participarán en esta nueva edición de Hortifruit, que, además, llega acompañada de una importante agenda de actividades.

Actividades

Jueves, 20 de noviembre:

10.00 h. Apertura

10.30 h. Inauguración Oficial del certamen presidida por Francisco José González Zapater, secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

10.30 h. Voltragro. La Automatización y Control en Agrovoltaica. José Miguel Molina - UPCT

10.50 h. Tecnologías que transforman el regadío: recuperar, reutilizar y producir más. Pablo Melgarejo - UMH

11.10 h. Microbiología aplicada: diversidad y usos que transforman la agricultura. José Antonio Pascual Valero - Cebas CSIC

11.30 h. Nuevos materiales para la agricultura: Las zeolitas. Nuno Pinto- Zeocel Portugal

11.50 h. NDVI y más allá: índices de vegetación que revelan la salud del cultivo. Herminia Puerto - UMH

14.00 h. Entrega de Premios Concurso de Innovación Tecnológica

Charlas técnicas expositores

15.20 h. Summum Nitroamónico: Tecnologías de bioestimulación en nitrógeno para fertiirrigación. La solución definitiva para zonas con limitaciones. Ruth Barranco - Fertinagro Biotech

16.00 h. Ahorra e incrementa la eficiencia energética de tu instalación agrícola Alberto González - Fujielectric

16.45 h. Plantvoice el injerto inteligente que lleva el análisis fisiológico al campo. Giorgia Ferrari - Plantvoice SRL

17.30 h. Plantvoice el injerto inteligente que lleva el análisis fisiológico al campo. Federico Fabregat Periago-Inforges

18.15 h. Presentar empresa, tecnología patentada, 2 ptos AG Gostim, AG Fort. Gonzalo Medina Tejada - Sea6Energy

19.00 h. Innovación, Digitalización y Compromiso en el Sector Agroalimentario. Alberto León Merino, Jose Gabriel Martínez - Fitosoil Laboratorios

Viernes, 21 de noviembre:

10.30 h. Cómo aplicar la inteligencia artificial en la agricultura real. Raúl M. Sandoval-Biyectiva

10.50 h. Actualidad normativa: cuaderno digital y registro electrónico en la agricultura. Almudena Labrador- MAPA.

11.20 h. Mesa redonda 'Semillero Hortifruit' con Gala García (EX EMEA Organizational Excellence & Development Leader Corteva Biologicals); Irene Guillén (jefa de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica CARM); Lola Martínez (presidenta del COGITARM), Julio Pérez (decano del COIARM), Virginia Olivares (directora del Máster de Digitalización de la Agricultura de ENAE Business School) y José Miguel Molina (director de la ETS de Ingeniería Agronómica UPCT)

Charlas técnicas expositores

14.50 h. Terrapure-Tecnología Supramolecular: Cómo afrontar los retos normativos y medioambientales produciendo más y siendo 100% amigables con el medio ambiente. Roberto Cubría de Euroabonos.

15.30 h. Innovaciones en PCR en Tiempo Real para la detección y seguimiento de microorganismos. Nuevo laboratorio portátil de qPCR. Anaïs de Gea - Microgaia.

16.00 h. Trips y Mosca Blanca: Tratamientos y métodos de control. Daniel Rico-Eco ingeniería.

16.15 h. La alternativa inteligente contra la sequía. Edith Cruz y Carlos Polo-Edcar Soluciones

17.30 h. Digitalización de procesos en centrales hortofrutícolas. Jose Luis Prieto García (Inforges).

18.15 h. Gestión Agrícola y de Recursos Hídricos para un Futuro Sostenible en Europa. Farmwise. Francisco Pedrero - Cebas-CSIC.

19.00 h. Biochar y materia orgánica: Estrategia eficaz para aumentar el agua disponible para cultivos y eficiencia de la fertilización. Javier Fernández - Carbón Vivo.

Sábado, 22 de noviembre (Fiesta Día del Agricultor):

12.00 h. Actos institucionales. Entrega Premio Alma de Campo y galardones presididos por la consejera de Agricultura, Sara Rubira.

13.30 h. Actuación musical

14.00 h. Paella de hermandad

16.00 h. Sorteos

16.30 h. HortiTonic y brindis final

