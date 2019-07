«Es todo un honor que Rincón de Seca reconozca mi trayectoria» Kuki López. / a. gregorio Kuki López deportista murciana de ciclismo paralímpico ANTONIO GREGORIO Jueves, 18 julio 2019, 08:37

Ginesa López Alarcón, más conocida como Kuki López, es una promesa murciana paralímpica del ciclismo. Siendo una niña ya mostraba su pasión por el deporte realizando gimnasia rítmica. En los últimos años ha pasado de la escalada deportiva al ciclismo adaptado en modalidad de tándem, siendo integrante de la selección española paralímpica de ciclismo adaptado. Ahora tiene como objetivo llegar a Tokio 2020. Pero lo más cercano será realizar, el próximo viernes, el pregón de las fiestas de Rincón de Seca.

-¿Cómo fue el momento en el que le nombraron pregonera?

-Sentí una especial alegría y gratitud. Es todo un honor que mi añorable y adorable pueblo haya apreciado mi trayectoria. ¡Esto me hace más rinconera que nunca!

-¿Tiene ya preparado el pregón?

-En ello estoy, tengo poco tiempo pero quiero dar un discurso emotivo y con sentimiento. Espero llegarle a mi gente desde lo más profundo de mi corazón. Tengo muchas amistades del colegio que hace tiempo que no veo, que me apoyaron desde la lejanía, y me gustaría darles un abrazo.

-¿Cómo han cambiado las fiestas de Rincón de Seca?

-Por suerte, en la medida de lo posible van prosperando año tras año. Hay que agradecer a la Asociación de Cultura y Festejos su entusiasmo y ganas de hacer posible unas fiestas mejores y merecedoras de diversión.

-En cuanto al deporte... ¿cuáles son sus próximos objetivos?

-El punto de mira está señalando a los juegos paralímpicos de Tokio 2020, pero aún queda mucho trabajo por delante. No hay que olvidar que dentro de poco se avecinan los mundiales de las pruebas de crono y ruta en Holanda.

-Para ello tendrá un duro entrenamiento...

-Mis entrenamientos son muy exigentes. Se requiere constancia y compromiso, esfuerzo y máxima dedicación. Me parece algo esencial para conseguir éxitos deportivos.

-¿Cómo se compagina todo esto con la vida personal?

-Implica un desarrollo como persona... con una buena organización, todo es posible a la hora de compaginar actividad física, trabajo y estudio.

-¿Ha hecho alguna promesa si llega a Tokio?

-No, este año he renunciado a mi viaje de verano por el gran compromiso que tengo con el ciclismo, y si llegase a Tokio sería ya un logro. Si le sumamos el mordisquito a la medalla olímpica, prometo irme a Thailandia a darle un poco a la escalada.

-¿Cómo comenzó su dedicación al ciclismo?

-A raíz de un accidente de escalada en una competición. Sufrí una caída donde me partí el tobillo y tuve que ser intervenida quirúrgicamente seis veces, durante cinco años de inactividad laboral. Agarré la bici para no perder masa muscular y una cosa me llevó a la otra. No hay mal que por bien no venga.

-¿Qué importancia tiene el ciclismo, o cualquier deporte, para una persona con discapacidad?

-Es de suma importancia la actividad física, ya que ayuda a mantener la buena forma de una manera divertida y exigente.

-España consigue más éxitos en los Juegos Paralímpicos que en los Olímpicos, sin embargo, no se publicitan tanto... ¿A qué cree que se debe tal desigualdad?

-Me gusta que se hable de deporte, y de deportistas, sin adjetivos porque tantos unos como otros nos lo trabajamos para conseguir resultados. Veo que hay un incremento del impacto que tiene el deporte paralímpico tanto en los medios de comunicación como en la sociedad.