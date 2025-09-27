La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mesa redonda presidida por el doctor Juan Antonio Olmo, que contó con la participación de la doctora Castellejos, el doctor García Paños y la catedrática de Danza España, Carmen Rubio. Javier Carrión / EFQ

HLA La Vega inaugura su pionera Unidad de Lesiones de Danza en el Real Casino de Murcia

La jornada 'Danza y Salud: innovación en rehabilitación en la danza' reunió a un centenar de profesionales sanitarios y de este arte para presentar esta unidad única en la Región

EFQ

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:45

El Hospital HLA La Vega celebró en el Real Casino de Murcia la presentación de su nueva Unidad de Lesiones de Danza, un servicio pionero en la Región que refuerza el compromiso del centro con la innovación en salud y el cuidado integral de los bailarines.

La gerente del hospital HLA La Vega, Cristina Almansa, destacó la importancia de crear unidades especializadas como la nueva Unidad de Lesiones de Danza. «No se trata de un proyecto aislado, sino de una iniciativa que está plenamente conectada con el resto de especialidades y servicios de HLA La Vega: rehabilitación, traumatología, diagnóstico por imagen, cardiología, fisioterapia, nutrición, y otros tantos profesionales que conectarán su experiencia para garantizar una atención integral, coordinada y de máxima calidad», explicó.

La jornada, organizada por HLA La Vega en colaboración de Italfármaco y Reig Jofre, contó con la asistencia de numerosos profesionales de la danza y del ámbito sanitario. Durante el acto, se destacó la importancia de ofrecer una atención especializada a bailarines, tanto en la prevención como en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones derivadas de la exigencia técnica de la danza. Por su parte, el doctor Juan Antonio Olmo Fernández Delgado, director de la Unidad, presentó a parte del equipo que lidera este proyecto, entre los que se encuentran especialistas como la doctora Mª Pilar Castillejos Leal, médico rehabilitadora y graduada en Danza Clásica, y el doctor Juan Pedro García Paños, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, junto a la Unidad de Fisioterapia del hospital.

En la mesa redonda moderada por el doctor Olmo se abordaron la prevención y el tratamiento de lesiones frecuentes en el ámbito de la danza, con la participación de la doctora Castillejos, el doctor García Paños y la catedrática de Danza Española Carmen Rubio Segado, directora del Ballet Español de Murcia. El acto concluyó con la intervención de la concejala de Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, y el doctor Pedro Mateo Beltrí, quienes pusieron en valor la relevancia de esta unidad como ejemplo de innovación sanitaria al servicio de la sociedad.

60 años de innovación

La inauguración de la Unidad de Lesiones de Danza se enmarca en el 60 aniversario de HLA La Vega, que este año ha sido reconocido en los premios Best Spanish Hospitals (BSH) 2024 como mejor hospital privado de España en procesos materno infantiles y hospital con mayor reputación sanitaria de la Región de Murcia.

Con esta nueva apertura, el hospital continúa ampliando sus servicios innovadores, sumando esta unidad a recientes proyectos como el Centro de Rehabilitación y Terapias Avanzadas, la Unidad de Medicina Hiperbárica y la consulta PASO (Paciente con Alta Sospecha Oncológica).

