HLA La Vega gana el premio a la Excelencia en Innovación Tecnológica en Salud en los European Private Hospital Awards
El método CRYOEBUS ha demostrado mejorar la calidad diagnóstica, reducir riesgos y facilitar el acceso a terapias dirigidas, posicionando a HLA La Vega como referente europeo en innovación sanitaria
EFQ
Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:36
El Hospital HLA La Vega ha sido galardonado en los European Private Hospital Awards en la categoría Excellence in Health Tech Innovation, por el desarrollo del revolucionario método Ariza-Pallarés para CRYOEBUS.
Este prestigioso premio, concedido por la European Union of Private Hospitals (UEHP) y ASPE, reconoce la excelencia, la innovación y el impacto clínico de esta técnica pionera en el diagnóstico de enfermedades mediastínicas, desarrollada por el doctor Javier Pérez Pallarés, neumólogo intervencionista del hospital HLA La Vega quien recogió el premio junto con Cristina Almansa, gerente de HLA La Vega, y el doctor Pedro Mateo, director Médico del centro.
«Este premio es un reconocimiento al trabajo en equipo, a la investigación clínica aplicada y a nuestra vocación de ofrecer una medicina de excelencia centrada en el paciente», afirmó Cristina Almansa tras recibir el premio. Por su parte, el director Médico del hospital, Pedro Mateo, afirma que «el método Ariza-Pallarés para CRYOEBUS es un salto cualitativo en precisión diagnóstica y un ejemplo de cómo transformamos conocimiento en valor asistencial en HLA La Vega».
CRYOEBUS es un proyecto de innovación tecnológica que está cambiando el diagnóstico de las enfermedades mediastínicas a escala global. El trabajo, desarrollado en HLA La Vega, introduce una técnica de criobiopsia guiada por ecobroncoscopia (CRYOEBUS) que permite obtener muestras de mayor calidad y realizar diagnósticos de máxima precisión, reduciendo al mismo tiempo riesgos y costes asistenciales. El doctor Pallarés, autor del proyecto, señala que «esta técnica nos permite un mayor acceso a terapias dirigidas, un incremento de supervivencia por diagnóstico más temprano y preciso, y biopsias mediastínicas más seguras y eficaces».