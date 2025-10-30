Historias de tú a tú para inculcar en los jóvenes la idea de emprender

Benito Maestre Jueves, 30 de octubre 2025, 21:02 Compartir

El espíritu emprendedor se palpa en el ecosistema productivo de la Región de Murcia. Las cifras avalan el interés por parte de la población de transformar sus ideas en negocios, generando riqueza y nuevas oportunidades. Esta cultura empresarial tiene arraigo y una base sólida en el territorio, gracias a una legión de personas convencidas en poner en funcionamiento sus propios proyectos. Sus historias contribuyen a sumar nuevos adeptos, desprenderse de miedos y vivir la experiencia.

Es el caso de Alicia Catalán, conocida artísticamente por el nombre de Kalon Bay. «Me dedico a lo que más me gusta», expresó el pasado miércoles en el evento 'Diape25' (Día de la Persona Emprendedora-WIP) celebrado en Murcia ante una abarrotada sala del Edificio Anexo del Víctor Villegas. De sobra conocidos son sus maquillajes artísticos, en los que transforma su cuerpo en un auténtico lienzo para, entre otras causas, rendir homenaje a fechas señaladas como el Día de la Región, las Fiestas de Primavera o el 12 de octubre. Aunque es graduada en ADE, trabaja principalmente en las redes sociales creando contenido para marcas y en campañas de concienciación. Remarcó el «enorme» poder de internet para las empresas a nivel de visibilidad y accesibilidad por parte de la sociedad, y desveló su fórmula para que un proyecto funcione: identificar una necesidad, saber lo que mueve el sector, diferenciarse de la competencia y enfocarse en el público objetivo.

De su profesión, destacó como puntos a favor la flexibilidad de ser tu propio jefe y el aprendizaje a un ritmo desenfrenado, incluso tomando decisiones. Por el contrario, dijo que las épocas malas, debido a la volatilidad de las redes sociales, y el estar al loro de las tendencias y hábitos de consumo son los aspectos más negativos. También repasó su corta pero intensa trayectoria desde que acabó la carrera, compartió dos de sus vídeos más virales y adelantó que próximamente saldrá a la venta su primera novela, en la que lleva dos años inmersa. «La vida me ha llevado a esta aventura», exclamó, agregando que «si tú paras, todo se para» en relación a la vida de los autónomos como la suya.

Desde los ocho años

Otro talento emergente que causó una gran expectación fue Marc Revert, que a sus 17 años lidera un equipo de 17 personas en Orga AI, la 'startup' que fundó hace dos años y que ya ha alcanzado los 750.000 euros de inversión acumulada. Su propuesta de valor consiste en construir agentes que ven, oyen y hablan como humanos en tiempo real, ayudando a las empresas a mejorar la atención al cliente y la productividad. «Tenemos grandes clientes», apuntó sin citar a ninguna compañía.

A los allí presentes les dio la oportunidad de acceder de manera gratuita y exclusiva a esta innovación, a través de un código QR que compartió. Pero antes les narró todos los pasos que había dado hasta el día de hoy, remontándose a cuando tenía ocho años y le regalaron un portátil con el que aprendió a programar; su primera iniciativa fue llevar el control de los lápices que sus compañeros de colegio donaban a la asociación de vecinos de su barrio para distribuirlos a colectivos desfavorecidos. «Me motivó la idea de ayudar», reconoció. Luego llegarían nuevos proyectos, entre ellos 'TOG Partner', para unir a 'influencers' locales con pequeños comercios, y 'Organizoo', una especie de agenda digital para anotar los deberes del instituto.

Se apoyó en la imagen de un iceberg para indicar que en la parte que no se ve hay personas e incluso fracasos, «de los que se aprenden», subrayó. Animó a los jóvenes a emprender, repitiéndoles que la suerte se crea buscándola, tal y como hicieron los impulsores de Apple y Amazon, y tuvo palabras de agradecimiento hacia sus padres, por haberles apoyado en sus decisiones, como la de pasar todo un verano en un espacio de 'coworking' para aprender de manera autodidacta a programar, eso sí, pagando Revert el alquiler con el dinero de un premio por una 'app'. «Dejad que vuestros hijos creen chispa y hagan lo que les guste», aconsejó a los padres que estaban escuchándole.

De carne y hueso

'Diape 25' contó en el programa de mañana, denominado 'Rookie', con varios escenarios para despertar, ampliar y atraer el talento emprendedor de la Región de Murcia. Aparte del carrusel de ponencias, los asistentes pudieron participar en diferentes talleres, como 'De la idea al ¡wow!', 'Tu súperpoder secreto' o 'Véndete sin venderte'. Pedro Ortín dirigió 'Ideas Frankenstein: crea el monstruo perfecto' con el que se propuso que los estudiantes, divididos por mesas de trabajo, descompusieran los modelos de negocio de marcas muy conocidas, como TikTok o Starbucks, para averiguar qué elementos los catapultan al éxito. Los jóvenes tenían que describir de manera esquemática la apariencia de cada caso, para qué sirve, las emociones que transmite y por qué es tan popular. «A veces la innovación también funciona al estilo Frankenstein, sin crear nada y uniendo cosas que ya existían», señaló Ortín, en constante interacción con los chavales.

Otro espacio habilitado y muy concurrido fue el que concitó a una decena de emprendedores de la Región de Murcia, que expusieron y comercializaron sus productos, y atendieron a todo aquel que se interesó por saber de sus historias y negocios. El ilustrador molinense Salva Marín acudió con su 'alter ego', El Tipo Raro, la marca de diseño gamberro que está causando furor en España, así como en Francia o Reino Unido, a raíz de diseñar una camiseta de Carlos Alcaraz enfocada a su presencia en el US Open y las colaboraciones con el Real Murcia y la banda Viva Suecia, con la que ha creado un universo artístico, más allá de ilustrar la portada de su nuevo disco. «Estamos en el camino de lo que tantos años llevábamos buscando», reconoció con gratitud, haciendo suya la frase de que quien la sigue, la consigue.

Muy cerca suyo se situó Nuria Ruiz, quien mostró una selección de pendientes de diferentes diseños (limón, gato e incluso vagina) y otros accesorios hechos de manera artesanal de su firma, Manteka Estudio. «He luchado muchísimo por mi proyecto, al que dedico el 100% de mi tiempo», apostilló, autodefiniéndose como una vendedora nata. Puso en valor la participación en eventos orientados a los jóvenes para inculcarles que emprender es una forma de vida con más pros que contras: «Hay que ser emprendedores».

Casi 2.000 empresas nuevas en solo ocho meses

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, visitó el espacio joven junto al director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez, y aseguró que la Región de Murcia mantiene un ritmo emprendedor superior a la media nacional, con casi 2.000 sociedades creadas entre enero y agosto, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5% frente al 5,2% de la media nacional. En términos diarios, son 8,1 nuevas empresas cada día, frente a las 6,5 del conjunto del país.

'Diape 25' concitó a más de 3.000 personas, entre emprendedores, estudiantes y sus profesores. Álvaro Armada, responsable de Crecimiento Empresarial del Info, afirmó en la apertura del evento, organizado por dicha Consejería, a través del Info y con fondos Feder, que los emprendedores aprenden y se divierten, siendo ambos conceptos compatibles, «porque les apasiona lo que hacen».