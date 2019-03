La historia de una oftalmóloga imparable

A sus 85 años no quiere parar. Porque Dolores López, la primera mujer médica en Murcia y colegiada como oftalmóloga en 1962, tiene claro que la vida es una carrera constante. Esta murciana recibió con entusiasmo el premio 'Murcia en igualdad', otorgado por el Ayuntamiento a principios de mes. Ni la silla de ruedas en la que se desplaza ni los achaques de la edad le impiden continuar viviendo cada día como si fuera el último.

Dolores nació en el barrio murciano de San Antolín, donde sintió desde bien pequeña el flechazo de la medicina al ver a su padre, doctor, como una persona ejemplar. Este médico fue «preso político al terminar la guerra y permaneció en la cárcel durante ocho años», explicó un día Dolores, que estudiaba en aquella época en el colegio Nuestra Señora de Los Desamparados, en Murcia. Como su madre no podía seguir pagando sus estudios, se dirigió al centro para dar de baja a Dolores. Pero su profesora, doña María Hurtado, le contestó: «Su hija seguirá viniendo a clase para no estropear su brillante porvenir». Y así fue. Dolores continuó cursando sus estudios hasta que finalizó el Bachiller, allá por 1950.

Nada más terminar, esta murciana le dijo a su padre que tenía que ser médica, pero este le contestó que en Murcia no había facultad y que una mujer no se iba sola por esos mundos de Dios. Así que ella se matriculó un año en Químicas. Al finalizar, volvió a insistirle con persuasión a su padre, y este accedió finalmente a que su hija estudiara Medicina en la Facultad de Granada.

