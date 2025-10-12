La Hispanidad vista a ambos lados del Atlántico

Casi 500 millones de ciudadanos unidos por la lengua común a ambos lados del Atlántico celebran, con distintos niveles de entusiasmo y visiones, el ... Día de la Hispanidad, que en su versión oficial conmemora la proyección de la cultura y de la lengua española tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y la unión de los distintos pueblos.

Lejos de ser un punto de consenso en las dos orillas, la celebración de la fiesta nacional, cargada de simbolismo y emociones diversas, genera debate sobre su concepto: desde la visión romantizada y más vinculada al tipismo y el mestizaje que miles de españoles y de hispanoamericanos festejan encantados, a la reflexión sobre la complejidad del hecho histórico que en otros despierta.

En la Región residen más de 65.000 ciudadanos procedentes de América del Sur (la mayoría) y Central, con presencias arraigadas y masivamente representadas como las de Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. Y con vivencias, sensibilidades, herencias, cosmovisiones y pensamientos particulares. Dos latinoamericanos residentes en la Región y dos murcianos que viven en países de Iberoamérica nos hablan sobre los suyos.

Ariana Velasco, tercera por la izquierda, celebrando la Hispanidad. «Trato de que mis hijas no olviden sus raíces y sientan las dos culturas» Ariana Velasco, mexicana residente en Murcia desde hace más de 22 años, celebrará el Día de la Hispanidad, como acostumbra desde hace lustros: «Nos juntamos las amigas de lo que llamamos nuestro 'círculo de hispanidad': bolivianas, mexicanas, colombianas, y festejamos cocinando y compartiendo platos de nuestros países. Es una ocasión para recordar nuestras raíces». Madre de dos hijas, viaja con ellas todos los años a México: «Trato de que mis hijas no olviden sus raíces y sientan las dos culturas». En México, la celebración se mantiene como el Día de la Raza, y conmemora el mestizaje entre europeos e indígenas. Chema Guerrero, con una paella en México. «Como español estoy mejor visto en México que ellos en España» Emigró a México por un error administrativo en la Universidad de Murcia, donde estudiaba, y ha construido en Guadalajara toda una vida sostenida sobre los cimientos de la cultura gastronómica española. Casado con una mexicana, Chema Guerrero montó hace un año su empresa Arrocito Mío, que ofrece 'show cookings' a domicilio de elaboración de paellas y tapas. «La comida española está muy en tendencia en México», explica Guerrero, de 37 años, quien siente que «como español, de primeras, estoy mejor visto yo aquí que los mexicanos en España. Sí que siento el aprecio por lo común».

En México, país de origen de Ariana Velasco, la celebración se mantiene como el Día de la Raza, y festeja el mestizaje. Para la abogada, que reside en Murcia desde hace 22 años, el 'exilio' ha resignificado el día, que comparte con su círculo de amigas iberoamericanas con comidas tradicionales de sus países regadas con agua de Jamaica y michelada. «Para mí es un día de hermandad y de celebración; para recordar nuestras raíces y celebrar todo lo que nos une, que es mucho y muy profundo», dice optimista la mexicana, que trata de que sus hijas, ya nacidas en Murcia, sientan su raíz y su tierra.

La misma en la que el murciano Chema Guerrero ha construido su vida en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. «Este año nos juntamos con los amigos españoles, pero no solemos hacerlo», cuenta el joven emprendedor, que gestiona un negocio de elaboración de paellas y tapas (incluidas las marineras) a domicilio para celebraciones, Arrocito Mío. Casado con una mexicana, Chema Guerrero se siente apreciado y considerado en Guadalajara. «Por mi experiencia, tengo la impresión de que yo como español estoy mejor visto aquí que ellos en España. Sí aprecian esa raíz común».

Manuel Cánovas (derecha), con un colega celebrando el 12 de octubre. «Al chileno se le siente como a un hermano» Encaja las bromas de sus colegas sobre el oro robado por los conquistadores con humor, y después de una década larga investigando en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, siente que la unión cultural es intensa. «Con otros países latinos quizá es diferente, pero al chileno se le siente como a un hermano. La huella cultural en la arquitectura y en la universidad es intensa». En la región de Antofagasta, donde reside, el 12 de octubre, que se conoce como el 'Día del descubrimiento de los dos mundos', apenas se celebra en los hogares y las calles. «Es un día 'feriado', como dicen aquí, pero no hay grandes festejos». Jeisson Martínez, colombiano y profesor en la UMU. «Hay que afrontar el reconocimiento de un hecho más complejo» Profesor de Sociología en la Universidad de Murcia y residente en Cartagena, el colombiano Jeisson Martínez percibe en su entorno que el 12 de octubre representa, «más que una celebración de la Hispanidad, una celebración de la 'españolidad'. Esta fiesta, y lo que significa ser español, se lo apropia un sector muy concreto». Investigador y sociólogo, Jeisson entiende que «se pone mucho énfasis en las bondades de un hecho histórico complejo, que no fue todo lo romántico que las versiones oficiales relatan». Para Martínez, el reconocimiento de esa complejidad ayudaría a «fortalecer los vínculos y las relaciones internacionales».

En el Desierto de Atacama, situado en el norte de Chile, investiga desde hace una década el doctor por la UPCT nacido en La Unión Manuel Cánovas Vidal. En Chile el 12 de octubre se conoce como el Día del Descubrimiento de los dos Mundos, una denominación con la que se subraya el encuentro entre las culturas europea y americana. «Al chileno se le siente casi como a un hermano, la relación es fantástica», cuenta el investigador, que suele celebrar el Día de la Hispanidad con otros colegas españoles cocinando platos como la tortilla de patatas.

Jeisson Martínez es colombiano y ejerce como profesor en la Universidad de Murcia. Filósofo y sociólogo, reivindica una reflexión profunda sobre un hecho histórico «complejo. El reconocimiento y la asunción de lo ocurrido ayudaría a favorecer y fortalecer las relaciones, y a poner en valor todo lo que une».