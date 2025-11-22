Hippocampus logra que el caballito de mar de hocico largo sea 'vulnerable'

Pepa García Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:49 Comenta Compartir

Ya figuraba en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección y del Catálogo Español de Especies Amenazas, pero como DD [datos insuficientes] que impedían calificar con precisión su grado de protección. Ahora, gracias a los datos recabados por la Asociación Hippocampus a los largo de dos décadas de seguimiento científico y ciencia ciudadana y de su solicitud ante el Ministerio de Transición Ecológica, la especie de caballito de mar de hocico largo ('Hippocampus gutulattus') estará en la orden que actualiza el listado de especies protegidas y de exóticas invasoras. La orden ministerial, pendiente del trámite definitivo de aprobación para publicarse en el BOE y entrar en vigor, concluyó el 20 de octubre su periodo de exposición y alegaciones.

El caballito de mar del Mar Menor, que también habita en el Mediterráneo, pasará a estar considerado 'vulnerable, junto a dos especies de insectos sírfidos ('Mallota dusmeti' y 'Meligramma cingulata'). Desde Hippocampus, lo consideran un logro, ya que supone «un reconocimiento oficial a su delicada situación y permitirá activar mecanismos legales de protección y recuperación de su hábitat». No en vano, recuerdan, según los datos recabados y avalados por 'Journal of Fish Biology', «se ha constatado un drástico declive en el Mar Menor con resultados alarmantes: su población descendió un 99,9% hace dos años». A la espera de la aprobación definitiva de la orden, también está previsto incluir 'en peligro de extinción' cuatro especies de abejorros ('Bombus confusus', 'B. cullumanus', 'B. inexspectatus' y 'B. gerstaeckeri') y un pez de agua dulce, la sarda ('Achondrostoma salmantinum').

