Los hipotecados esperan el aguinaldo Gráfico La devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que decide mañana el Tribunal Supremo se elevaría hasta 91 millones de euros para 43.962 beneficiarios en la Región, por los últimos cuatro años, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda. La banca asume que el fallo judicial exonera del pago al cliente, aunque confía en que finalmente no tenga el carácter de retroactividad que reclaman los consumidores ZENÓN GUILLÉN Domingo, 4 noviembre 2018, 07:49

Ala espera del Tribunal Supremo. Exactamente 43.962 murcianos, que han abonado en los últimos cuatro años el impuesto del registro de la hipoteca por la compra de una vivienda, aguardan con expectación la decisión que adoptará mañana la máxima instancia de la Justicia con respecto a la concreción de la sentencia sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que supondría la devolución a esos propietarios de unos 91 millones de euros, según los cálculos definitivos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Un regalo en vísperas navideñas con el que nadie contaba hace solo quince días. Y, todo ello, sin entrar en el supuesto de que se reconozca una retroactividad aún mayor, porque entonces la factura se dispararía en 913 millones de euros adicionales en la Región, al sumar a otras 536.162 personas hipotecadas desde el año 2003 hasta septiembre de 2014. Ahora la cuestión es saber quién paga el aguinaldo por adelantado.

Estas cuantías están claramente por encima de las estimadas en principio por la Comunidad Autónoma, ya que la Consejería de Hacienda calculó un montante de 64,5 millones de euros en el caso de las hipotecas contabilizadas en solo los últimos cuatro ejercicios -los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal-, desde octubre de 2014 a julio de 2018. Sin embargo, tal como aclara el secretario de Gestha, José María Mollinedo, a 'La Verdad', esa diferencia por encima de los 25 millones de euros más en el cómputo a devolver se explica porque «nosotros tenemos en cuenta no solo el capital concedido, sino también el importe de la garantía hipotecaria y los intereses ante una reclamación judicial, así como los costes y gastos de liquidar el impuesto». Por tanto, si existe retroactividad hasta el 2003, el montante a devolver en Murcia se elevaría por encima de los 1.000 millones, alcanzando a 580.124 personas.

Adicae está integrando a miles de damnificados en casi 80 demandas colectivas, y Consumur abre procedimientos

En el conjunto de España, los técnicos de Hacienda contabilizan que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar hasta 3.631 millones, a los que habría que añadir los intereses de demora, a cargo de las autonomías, en el caso de las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años, según los datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Colegio de Registradores de la Propiedad y los órganos de recaudación tributaria regionales.

2.500 euros de media

Por ejemplo, cada cliente podría reclamar algo más de 2.500 euros de media, según las características de la hipoteca, teniendo en cuenta que la tasa impositiva ronda el 1,4% de promedio, en una base imponible de responsabilidad hipotecaria que multiplica por 1,5 la del importe del préstamo y con una tasa del gravamen entre el 0,5% y el 1,5% en función del municipio. Aunque existen bonificaciones por minusvalía, familia numerosa y por edad.

Las organizaciones de consumidores y usuarios vienen insistiendo durante estos últimos días, antes de que el alto tribunal ratifique o no su sentencia, que las reclamaciones de los afectados deben plantearse a la Hacienda autonómica en el caso de que el impuesto se abonara no hace más de cuatro años y a los bancos si se hizo con anterioridad. Así se lo están trasmitiendo a los clientes colectivos como la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), que coordina Manuel Funes en la Región, que insiste en «el resarcimiento de los consumidores independientemente de la fecha de contratación de la hipoteca». De ahí que Adicae prosiga organizando a los miles de consumidores afectados, que se están integrando en casi 80 demandas colectivas que preparan contra otras tantas entidades, de igual forma que movilizando a los afectados para «impulsar una solución justa y razonable frente a las presiones de sectores bancarios y financieros».

Los notarios y las entidades financieras constatan que se han ralentizado operaciones por la incertidumbre

Otras entidades como la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), que tiene abiertos numerosos procedimientos judiciales en representación de sus miembros, en los que se reclaman los gastos de formalización del préstamo hipotecario que correspondía abonar a la banca, así como la devolución de las cantidades cobradas por la cláusula suelo, esperan que las entidades «actúen con responsabilidad y reembolsen a los consumidores las cantidades indebidamente pagadas, más los intereses devengados», ya que el nuevo criterio judicial del Supremo parece dejar claro que «no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria sino la entidad que presta la suma correspondiente».

Aunque está por ver la letra pequeña en la aclaración de la sentencia aplazada en la que se dictaminaba que es el prestamista quien debe afrontar el pago del impuesto, y no así el prestatario, que es el sujeto pasivo, todo apunta a que no se va a producir ningún viraje con respecto a la sentencia del pasado 16 de octubre. De hecho, las entidades financieras asumen que no hay vuelta atrás, por lo que solo les queda que se acote el efecto retroactivo por los Actos Jurídicos Documentados para rebajar los daños.

Así lo han expresado los máximos ejecutivos de los bancos de referencia en territorio murciano, como Bankia, Sabadell y BBVA, que no contemplan un escenario en el que se les haga responsables de forma retroactiva, ya que se insisten en que han limitado a aplicar lo que disponía la legislación al respecto, sin obtener «beneficio alguno», en palabras del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, porque el impuesto que el solicitante de la hipoteca pagaba por escriturarla iba «directamente a la hacienda pública». En suma, esperan que se despejen definitivamente las dudas para que vuelva la normalidad a un mercado que se ha resentido en las últimas dos semanas, tal como han admitido la propia Asociación Española de Banca (AEB), que reconoce un retraso en la firma de hipotecas. Por no hablar del perjuicio ocasionado por la caída en bolsa.

Repercutirá en el cliente

Desde el Sabadell, su presidente Josep Oliu, ha alertado de que la introducción de efectos sí puede generar un «problema muy serio» de inseguridad jurídica en el país, aunque deja claro que «si, finalmente, se establece que sea el banco quien pague los costes, cada entidad se encargará de ver de qué manera repercute este coste hipotecario». El propio consejero delegado de Bankia, José Sevilla, aclaró que «estos días lo que estamos viendo es un cierto retraso por parte de algunos clientes en la toma de decisiones. Con el entorno de inseguridad y todo el ruido, el que puede esperar unos días, lo está haciendo, a ver qué ocurre, para cerrar su hipoteca con la mayor seguridad posible».

El decano del Colegio de Notarios de la Región de Murcia, Pedro Martínez Pertusa, reconoció a este periódico que se estaban demorando operaciones porque muchos compradores preferían aguantar para saber la decisión final de la Justicia. Incluso, él mismo había aconsejado esperar a clientes, apenas conocerse el aplazamiento por parte del Supremo. Desde el Colegio de Registradores de la Propiedad en la Región, su decano, Carlos Pinilla, sostiene que «habrá que esperar para ver la evolución».

Dónde dirigir la reclamación

Los técnicos de Hacienda hacen hincapié en que en el caso de que la resolución definitiva no cambie la decisión inicial sobre este impuesto, tras la revisión de su propio fallo judicial dada su repercusión económica y social, los afectados en los últimos cuatro años deberán dirigir sus reclamaciones a la Administración autonómica, que a medida que vaya recibiendo las solicitudes de devolución, deberá iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar la liquidación. Mientras que en el caso hipotético de que se avale la retroactividad reclaman a los bancos que «devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear».

Las organizaciones del sector del crédito como AEB, Ceca y Unacc, reiteran que «como en el resto de impuestos, la exigencia viene determinada por la regulación fiscal y su recaudación es para las arcas públicas». Y hacen hincapié en que «no han cobrado a sus clientes ninguna cantidad por este concepto», argumentando que han sido los propietarios quienes «han pagado el impuesto directamente a las haciendas de las comunidades autónomas como consecuencia de lo que establecía el reglamento. Es decir, son las autoridades fiscales las que exigen el pago de este impuesto y quienes lo recaudan. Por lo tanto, los bancos no han recibido cantidad alguna». Por ello, reiteran que «han actuado en todo momento de acuerdo a la ley», a la normativa fiscal vigente desde hace más de 23 años, en concreto de acuerdo al Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 1995.

Seguridad jurídica

Al respecto, puntualizan que «si una sentencia nueva anula una norma vigente hasta la fecha, la ley establece que su aplicación será desde el día en que sea publicado el fallo, es decir, que no debe tener efecto retroactivo. En esto consiste el principio de seguridad jurídica». Y reivindican que las entidades necesitan actuar con seguridad, sobre todo en el mercado hipotecario, dado que los plazos de vigencia de los contratos son muy largos», y que «la regulación hipotecaria debe seguir permitiendo acceder a la propiedad de la vivienda habitual a todas las capas de la población».

Sin embargo, Gestha considera que los bancos «tendrían músculo suficiente para cumplir la sentencia y realizar la devolución del pago del impuesto de las hipotecas, cuyo importe de los últimos cuatro años apenas representa el 9,7% de los beneficios de la banca en este mismo periodo».

Del mismo modo que en el caso de las autonomías, «no supondrá una merma de los ingresos regionales», aunque sí reconoce que «tendrán que hacer un esfuerzo notable para la tramitación masiva de ambos procedimientos, por lo que considera que las comunidades deberían coordinarse para dar una respuesta unificada y ágil frente al ciudadano y al sector bancario». Los magistrados del Supremo tienen mañana la última palabra.