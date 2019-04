«Nuestros hijos los necesitan más que a los profesores»

«Seamos sinceros, mi hijo nunca va a aprender cuánto suman dos y dos. Pero sí que necesita cambiarse el pañal cada día, que lo traten bien, que sus necesidades básicas estén cubiertas», dice Francisco Tomás Moreno, presidente del Ampa del colegio de educación especial Cristo de la Misericordia. Para su pesar, son los padres como él los que tienen que «andar detrás de las administraciones» para que el colegio funcione, o lo que es lo mismo, «para que se cubran las bajas de ATE».

Al igual que las tres profesionales entrevistadas, Moreno asegura que «lo de los cuatro días de media» que dice Hacienda que se tardan en cubrir las bajas «es algo que nunca ha pasado, porque, entre otras cosas, primero el centro se lo notifica a Educación, al día siguiente pasa la solicitud a Función Pública, que es de quien depende la contratación de ATE, y Función Pública solo hace llamamientos, si lo considera oportuno y se lo permiten los presupuestos -ironiza-, los lunes. Y cuando los hace, le dice al ATE que va a cubrir la baja que se incorpore dentro de tres días, que es el plazo que le da la ley. Y así van abusando del sistema y dilatando los tiempos».

Las últimas bajas de ATE que hubo en el Cristo de la Misericordia «tardaron en cubrirse un par de meses. Es vergonzoso y es algo que no entendemos, porque estos centros son casi como hospitales. No podemos concebir que los profesores, que son menos necesarios para nuestros hijos, se cubran de forma inmediata y los ATE no», dice con indignación. Y lo que tampoco entienden desde el colectivo de padres es «que repongan las bajas con gente no cualificada para estos trabajos. A mí no me vale de nada que me traigan a un licenciado del SEF para sacarlo del paro, como ya nos sucedió una vez en el colegio. Vino alguien del SEF que no sabía a dónde venía, y al poco tiempo se fue. Queremos personas formadas y que traten con cariño a nuestros hijos». Ubicado en Murcia, el Cristo de la Misericordia es, junto al Pilar Soubrier (Lorca), dos de los colegios de los que huyen los ATE «por la carga tan excesiva de trabajo que hay en estos centros», dicen las profesionales que han participado en este reportaje.