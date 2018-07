«Mi hijo fue adicto a los videojuegos porque quería escapar de un lugar horripilante al que llamaba vida real» 03:03 La madre del joven, que quiere mantener el anonimato, durante la entrevista. / LV Una madre murciana relata la adicción de su hijo por los juegos 'online' durante dos años. La ONG Proyecto Hombre subraya en su última memoria de actividades una incipiente aparición de esta problemática y alerta de un incremento de casos en la Región en los últimos años por el abuso de las nuevas tecnologías RAÚL HERNÁNDEZ Martes, 24 julio 2018, 12:22

Nunca llegó a entender a su madre. No sabía por qué estaba tan preocupada por él, si lo único que le pasaba es que le gustaba jugar a los videojuegos. Creía que nadie podía tener problemas serios por eso. Al contrario que a sus amigos, a los que prácticamente ya no veía, no le interesaba salir de fiesta ni andar en pandilla por el barrio. Seguir las modas adolescentes de la vida tangible le parecía una pérdida de tiempo. Llegaba de clase, encendía su ordenador, conectaba con sus nuevos colegas que tenían nombres como 'Zumbido', 'Jefe', 'Espiga' o 'Hammerhead', y el mundo real se quedaba atrás, a otro lado de la puerta de su habitación, y se zambullía en otra realidad, la virtual.

«Los problemas comenzaron cuando tenía 16 años. Mi hijo, que es un chico noble, buen estudiante, respetuoso y con quien nunca he discutido, tiene un carácter introvertido y eso hizo que en ese momento de su vida se fuera alejando de sus amigos al no compartir aficiones con ellos. No le gustaba salir por ahí como muchos adolescentes, por ejemplo. Ese alejamiento hizo que se encontrara perdido 'en un lugar horripilante que se llama vida real donde es difícil hacer amigos y donde las amistades son complicadas' como él me decía», relata la madre de un joven que fue adicto a los videojuegos.

«Nunca acababa la partida»

Para escapar de ese mundo se instaló en una realidad paralela a través de los videojuegos y empezó a hacer amigos. Comenzó como un jugador más, un 'gamer', pero conforme progresaba en los niveles sus partidas se eternizaban y ya no hacía otra cosa a lo largo del día. «No dormía, no se duchaba y le costaba comer y cenar a horas normales. Cuanto más jugaba, más gente conocía y lo que empezaron siendo partidas de una o dos horas se convirtieron en días completos frente al ordenador. Levantarlo por la mañana, acostarlo pronto por la noche, llamarlo para cenar o pedir que me hiciera un recado se convertía en un suplicio. 'Espera que acabe la partida', me decía. Pero nunca terminaba».

Este joven tiene ahora tiene 19 años, sigue jugando a videojuegos pero lo hace de forma controlada. Ha recuperado los hábitos del día a día. Continúa con sus estudios y ha recuperado a amigos de carne y hueso «aunque sigue huyendo de lugares donde hay mucha gente», apunta su madre. Este estudiante de la Universidad de Murcia, cuya madre no quiere revelar su identidad, hace una vida normal después de varios meses de terapia en un programa específico para jóvenes de Proyecto Hombre. «Fui yo la que acudí a la organización y les conté lo que ocurría. Allí me dijeron que no forzara a mi hijo, que debía ser él quien buscase la ayuda. Tras varias sesiones con otros padres, un día me acompañó y después de hablar con los técnicos, decidió continuar viniendo».

El chico ha tenido que escalar una montaña de impulsos descontrolados para llegar a la cima y ver realmente lo que pasaba a su alrededor. «Lo peor de esta adicción es que el que la sufre no es consciente de ella. Mi hijo nunca entendió que tenía un problema, para él jugar era un entretenimiento, pero en realidad llego a ser lo único que hacía a lo largo del día», concluye.

Más jóvenes atendidos por Proyecto Hombre en 2017

Proyecto Hombre atendió el año pasado a 89 jóvenes, de los cuales un 6% llegaron con problemas relacionados con las nuevas tecnologías y un 12% por problemas con el juego por apuestas, según indica la memoria de 2017 de la ONG publicada este martes.

La mayor parte de los atendidos son menores de 18 años y vienen acompañados por sus padres y madres. Desde la organización indican que los porcentajes son por el momento bajos, pero si muestran como empieza a haber una incipiente aparición de esta problemática, las adicciones sin sustancias, «que es necesario atender y desde luego prevenir, para que no sea más grave en un futuro muy cercano».

En el informe de los expertos alerta no obstante un incremento de las atenciones a chicos y chicas a causa de su adicción a juegos 'online' respecto al año anterior. «Cada vez hay más casos y ahora es cuando empieza a ver realmente las consecuencias de un abuso de las nuevas tecnologías», indica Mariola Egea, técnico en prevención de adicciones de Proyecto Hombre.

La especialista indica que no se trata de prohibir que una persona deje de jugar, sino que el trabajo que se realiza es sobre la persona que tiene esa dependencia. «Tratamos de averiguar cuáles son los factores de riesgo, los orígenes del problema, la carencia que se trata de cubrir. Es lo mismo que ocurre con las drogas. En el caso de los videojuegos si se trata de enmascarar una falta de vida social, una ausencia de amistades, tratamos de dar herramientas para que esa persona sea capaz de mantener relaciones sociales normalizadas en su entorno en la vida real», relata Egea.

Desde la institución hacen un llamamiento a los padres, ya que son ellos los primeros que deben de poner los límites e identificar el problema cuando aparece. «El papel de la familia es fundamental. Los padres son los primeros que deben hacer buen uso de las nuevas tecnologías, ya que son el espejo de conducta para sus hijos. Deben establecer horarios de uso de los videojuegos, entre una y dos horas, y cuanto más pequeño es el niño más restrictivo debe ser ese tiempo. Controlar los contenidos, negociar a qué videojuegos va a jugar, cuándo y cuánto tiempo». Además se desaconseja que tengan los dispositivos en la habitación porque «no deben utilizarse para aislarse de los demás», concluye la especialista.

Dos de cada tres menores, en riesgo de ser adictos a las nuevas tecnologías Datos nacionales Según datos de 2017 del Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el 94,2% de los hogares con niños dispone de ordenador, el 77,6% de tablets y el 95,6% tiene acceso a internet en la vivienda. Siete de cada diez niños de 10 a 15 años disponen de teléfono móvil y más del 90% han usado Internet en los últimos 3 meses. En cuanto al teléfono móvil existe una clara diferencia de disponibilidad según la edad de los niños. El 90% de los niños de 13 a 15 años tienen teléfono móvil frente al 48% de los de 10 a 12 años. Los niños entre 10 y 12 años ya usan en un 91,8% internet, principalmente en sus hogares, y este porcentaje sube al 98,3% entre los 13 y 15 años. El uso de las pantallas puede aportar beneficios como el acceso a la información y al conocimiento, es una manera de entretenimiento y diversión y favorece la socialización y las relaciones interpersonales. Son una potente herramienta didáctica y de gran utilidad para las tareas escolares. Como riesgos pueden dificultar la comunicación intrafamiliar y restar tiempo para otras actividades, exponer a los menores a información falsa, o contenidos inapropiados, además de exponerles a comprometer su privacidad. También pueden ver alterado su sueño y fomentar el sedentarismo. DATOS UE El Consorcio europeo EU Net ADB, en el estudio sobre Conductas Adictivas a Internet entre los adolescentes, las define como: «un patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de control sobre su uso, que conduce paulatinamente al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, de las actividades académicas y recreativas, así como en la salud y la higiene personal». En Europa, las conductas adictivas las presentan el 1,2% de los adolescentes y el 12,7% están en riesgo de padecerla. En España, estos valores son superiores llegando al 1,5% y 21,3%, respectivamente.

