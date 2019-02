«Hiciese frío o calor, recorríamos los caseríos de Espuña con la música» Gabriel Cava, con su guitarra. / P. Espadas Gabriel Cava Sánchez, animero de la cuadrilla de El Berro PACO ESPADAS Domingo, 24 febrero 2019, 11:08

Aunque reside y se considera de la pedanía de El Berro (Alhama de Murcia), Gabriel Cava nació en 1925, en plena Sierra Espuña, en el paraje de Cequicas, situado en la Hoya de La Noguera, una pedanía del municipio de Mula. Gabriel es, sin duda, un animero que vive con pasión e ilusión la música popular de la Región, acordes que interpreta con sus compañeros de la cuadrilla de El Berro. Cada año, de hecho, insiste en retomar un encuentro de agrupaciones que se organiza en esa población de la sierra, en un entorno natural rodeados de bellos paisajes y rincones de montaña. El evento se celebrará hoy, a partir de las 10 horas, en la calle Mayor de esta pedanía de Alhama.

-¿Cómo van los preparativos de la XI fiesta de Cuadrillas de El Berro?

-Seguramente este será el penúltimo año que me dedique a su organización, pues ya tengo muchos años, 93. En esta ocasión, también estará mi nieto. A mi edad, no es fácil subir al escenario, pero lo intentaré hasta el último suspiro. De hecho, a mí nunca me gusta decir que este puede que sea mi último año, que eso está muy feo, así que prefiero decir que será el penúltimo.

-¿Qué cuadrillas tocan hoy en el encuentro?

-Vienen los de las cuadrillas de Fuente Librilla, Caravaca de la Cruz, Patiño y, por supuesto, la nuestra. La fiesta comienza a las 10 de la mañana con una recepción y una misa cantada. Después, a las 12.30 horas, comenzará el encuentro en la plaza del pueblo, siendo el escenario una de las terrazas. La asociación de mujeres, además, ha preparado dulces y comida que allí mismo podremos degustar. Por la tarde, nos juntaremos todas las cuadrillas y haremos una fusión de música.

-¿Cuáles son los instrumentos que tocan en su agrupación?

-Además de varias guitarras, llevamos laúd, guitarro, platillos, panderetas, cañetas y voces. En este caso, también participará, como voz principal, mi hijo Antonio.

-¿Qué novedad han incorporado en la cita de este año?

-Subirán una serie de chicos de Alhama que nos acompañarán y participarán con nosotros. Serán, en concreto, los jóvenes del colegio Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama. Estos chavales, de hecho, están realizando un proyecto en la escuela sobre este tema, una iniciativa que se llama 'Trovando en la escuela'.

-¿Cómo fueron sus inicios como animero?

-En los años cuarenta comenzamos a recorrer los caseríos de Espuña. Por entonces, ese recorrido lo hacíamos andando. Por allí tocábamos nuestros temas, hiciese frío, calor o nieve; recorríamos todos los rincones del monte.

-¿Qué temas le despiertan más nostalgia al tocarlos?

-Mi abuela Antonia me enseñó a tocar la guitarra y a interpretar malagueñas, como puede ser la conocida 'Malagueña de la abuela'. Otro de nuestros temas es la popular 'Zángano del Berro'. Se trata de música tradicional de Sierra Espuña, la cual sonará en tres generaciones diferentes, de la mano de un servidor, de mi hijo y mi nieto.

-¿Realizan más actividades desde su cuadrilla, además de organizar este encuentro?

-Claro que sí. En Navidad cantamos villancicos y, hasta hace poco, cada año en esta sierra nos juntábamos componentes de todas las cuadrillas que conocemos para pasar una buena jornada. Hemos publicado, de hecho, un disco con nuestros temas. Además, participamos en eventos del pueblo. También he publicado dos libros. El último lo he titulado 'Biografía de un animero de Espuña'.

-¿Cuál fue su oficio en la juventud?

-Especialmente, me dediqué a la agricultura en mis tierras; al trigo, la cebada, los higos, el panizo, las almendras... También fui un pequeño promotor durante un tiempo y contratista de maderas en Espuña y en otras sierras, como la de María, en Andalucía.