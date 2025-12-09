La hermana del autor confeso del crimen de El Palmar reconoce que este le debía dinero

El juicio por el crimen de Maravillas M., brutalmente asesinada en su casa de la pedanía murciana de El Palmar en septiembre de 2023, continuó ... este martes en la Audiencia con la declaración de los primeros testigos. Los nueve miembros del jurado popular no tendrán que dedicar sus esfuerzos a aclarar quién fue el autor de la muerte de esta mujer de 63 años, que quedó grabada al detalle por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima y que el propio acusado, Bryan L., se echó a la espalda durante la primera sesión de la vista.

Los integrantes del tribunal popular deberán, sin embargo, centrar toda su atención en determinar si, como asegura el homicida confeso, fue el propio hijo de la víctima, Alejandro S., el que le instó y ayudó a planificar el asalto a la vivienda de la mujer, que derivaría en su muerte. Una acusación que Alejandro, defendido por el abogado Evaristo Llanos, niega rotundamente y que se ha convertido en el epicentro de este juicio, que está previsto que se alargue aún ocho sesiones más.

Este martes los miembros del jurado escucharon a varios testigos, entre ellos la que era novia de Bryan, el homicida confeso. Esta testigo aseguró que su entonces novio mantenía una relación de estrecha amistad con Alejandro, el hijo de la víctima. «Bryan lo trataba como a un hermano pequeño», recalcó. Ambos habían trabajado juntos en un Burger King de Murcia -Bryan era su jefe- y era habitual que quedasen fuera del entorno laboral, donde en ocasiones coincidió con la testigo. «Alejandro me dijo que su padre le había dejado un dinero que su madre no le quería dar», relató la joven. «Su madre no le quería dar dinero porque lo malgastaba en fiestas».

La joven explicó que, en septiembre de 2023, cuando se produjo el crimen, Bryan se había marchado del trabajo y estaba atravesando un periodo de estrechez económica. «Me dijo que buscaba trabajo y no lo llamaban de ningún sitio». En ese momento, precisó sin embargo, la testigo, Bryan y Alejandro llevaban, a su entender, un tiempo sin verse ni mantener contacto telefónico.

Los integrantes del jurado también escucharon este martes a la hermana de Bryan, que reconoció que en el momento del crimen este le debía 300 euros y que ella le había reclamado ese importe porque atravesaba necesidades económicas. El día del crimen, explicó, Bryan le llamó para decirle que se acercaría a su casa a darle el dinero, pero no llegó a hacerlo.