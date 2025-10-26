Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después La riada arrasó su casco antiguo y se llevó seis vidas, tres de ellas originarias de la Región de Murcia

Doce meses después de la dana, Letur todavía muestra las cicatrices. El casco antiguo tiene ese tono terroso de las heridas que ya no supuran, pero no han cerrado porque siguen sanando. Allí donde la riada se llevó casas y seis vidas, el trauma es una figura que permanece. El 29 de octubre de 2024, la dana descargó más de 200 litros por metro cuadrado sobre la Sierra del Segura. El agua cayó sobre los montes de Moratalla y se precipitó hacia el municipio albaceteño, atravesando diques antiguos que no resistieron.

El arroyo de Letur se desbordó poco antes de las dos de la tarde, arrasó el centro del pueblo y se llevó seis vidas. Tres de las víctimas eran originarias de la Región. Jonathan Muñoz, de Archena; Antonia López, de Molina de Segura, y Juan Ortiz, originario de Murcia capital. A la entrada del pueblo, un mural y seis vasijas de barro, una por cada víctima, les recuerdan y se alinean bajo un poema tallado en piedra: «Y cuando tú te vayas, ni duelo ni llanto ni luto ni nada más… Sois la ausencia más presente». En este punto está convocado todo el pueblo al acto de homenaje a las víctimas el próximo miércoles 29 de octubre. Justo un año después del desastre.

A unos metros, enfrente del mural, en la farmacia, la joven que atiende la botica dice que las obras siguen a medias. «Quitaron los escombros, arreglaron algunos destrozos pero nada más. Si mañana llueve igual que aquel día, volvería a pasar lo mismo». Habla mirando al arroyo, que baja estrecho.

Un día después de la dana Esta semana La 'zona cero'. Vicente Vicéns y Guillermo Carrión / AGM

La cuesta de Las Moreras que desciende hacia la 'zona cero' -el casco histórico del municipio- ya no es el barrizal que fue durante los días de octubre del año pasado. Ahora es una lengua de cemento pensada para el paso de vehículos, no para la gente. «Es provisional, la tienen que reconstruir bien, acondicionarla porque está muy empinada», explica un vecino.

En el corazón del pueblo, en algunas fachadas aún sigue escrita con pintura una 'R' de color roja, la letra que marcó las viviendas en las que nadie podía acceder. En otras, un tono de color distinto al resto de la fachada, delata a los propietarios que decidieron borrarla para poder entrar a lo que quedaba de sus casas.

Las paredes desconchadas, medianeras expuestas y restos de antiguas viviendas conviven con casas ya restauradas. Algunos muros que salpican la zona histórica muestran como cicatrices lo que eran. Hoy son trozos desgajados de lo que un día fueron casas completas, paredes que quedaron en pie después de que la riada se llevara el resto o de que los técnicos ordenaran su demolición por peligro de derrumbe.

En Las Canales, la poza donde vecinos y visitantes se bañaban en verano, un banco permanece suspendido a dos metros sobre la nada, anclado a la piedra. Y abajo, una mole de piedra, la estructura que cruzaba de lado a lado, sigue allí derruida, en medio del charco.

Ampliar Dos visitantes observan la exposición que recuerda la solidaridad que recibió Letur tras la riada. Vicente Vicéns / AGM

Hogares por rehabilitar

A lo largo del recorrido por el casco antiguo aparecen carteles del proyecto 'Reconstruyamos protegiendo nuestro patrimonio'. La iniciativa busca rehabilitar el casco histórico y conservar su estética tradicional, con sus portales de piedra y sus persianas de madera oscura. Pedro, un pastor ya jubilado, fue uno de los que respetó la estética, pero vivió diez meses fuera de su casa, alojado en casa de una vecina.

«El agua llegó hasta los balcones», dice señalando hacia arriba, a unos cinco metros de altura donde está la mancha que aún se adivina en la pared. En su voz no hay rencor, solo cansancio. «Tiramos techos, muros, muebles... todo. A mí me ayudaron con diez mil euros. Lo demás lo he pagado como he podido». De su casa se salvó poco más que la escalera. Perdió muebles, electrodomésticos, recuerdos, todo.

Pero hace un mes y medio, regresó y para celebrarlo hizo una fiesta de inauguración a la que asistió todo el pueblo. Lo que pasó ese día lo recuerdan con alegría Juan y Rosendo, dos de sus vecinos que trabajan reparando el techo de la vivienda de uno de ellos.

Juan muestra los restos del barro en su domicilio. «Hasta el cuadro de la luz llegó el agua», dice. «Dentro había troncos enormes, hasta el de un pino. El agua entró por esta calle. Iba con tanta fuerza que rompió las puertas de las viviendas por la presión».

Al día siguiente de la dana Un año después de que se desbordara el arroyo Otra toma de la 'zona cero'.

A la misma hora en que el arroyo se desbordaba, Jonathan Muñoz y su mujer, Mónica Martínez, estaban terminando de comer en su casa, en la calle que da al cauce. En minutos, la corriente rompió la puerta principal y la vivienda colapsó. La pareja, que tenía dos hijos, fue arrastrada por la riada. Días después, los equipos de rescate hallaron los cuerpos, a más de un kilómetro del centro.

«A esta zona no nos dejaban pasar. Hay casas que ya no están. Allí vivía una mujer y se la llevó el agua. La del matrimonio estaba aquí, y tampoco está», cuenta Rosendo, señalando hacia el vacío donde antes había paredes.

La mujer a la que se refiere Rosendo vivía en el molino del medio. Era Antonia, la vecina originaria de Molina de Segura que el agua arrastró. «Su hermano Ángel la buscó durante días», recuerda. «La corriente la sacó por la parte de atrás, y la llevó cauce abajo». Los vecinos coinciden en que el tiempo pasa más lento desde la dana. «Una quisiera que estuviera ya todo hecho, pero esto llevará tiempo. Hay mucho que hacer para recobrar el brillo que teníamos», lamenta otra residente, que se detiene junto a Juan, Rosendo y Pedro.

La exposición 'Vuestra solidaridad nos trajo consuelo y esperanza' -medio centenar de carteles con fotografías y anuncios de actos benéficos en cuesta de Las Moreras- cuenta la otra parte de la historia. La de que Letur agradece la ayuda que llegó desde toda España con donaciones, rifas, colectas y conciertos solidarios, como el de 'Murcia Unida por la dana' y los Coros y Danzas de Lorca. El pueblo, que antes se promocionaba con su programa de repoblación y teletrabajo, sobrevivió un año gracias a esa red altruista de gente que quiso ayudar.

Tras el estallido de solidaridad, el municipio intenta recomponerse por sí mismo, aunque la sensación es que el tiempo avanza más lento que las obras. «Esto está muerto. La parte baja del pueblo se ha quedado vacía. Los pocos comercios que había cerraron», explica Sacramento, que vuelve los fines de semana para arreglar la casa de su padre.

Ampliar Rosendo y Juan hablan con Pedro mientras reparan una casa. Vicente Vicéns / AGM

Convivir con el recuerdo

Pero más allá de la recuperación del entorno, el verdadero patrimonio que se intenta salvar es el ánimo de los vecinos. Desde agosto, un equipo de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) trabaja en Letur. «Hemos atendido entre quince y veinte vecinos. Hay gente que sigue con depresión, estrés postraumático, angustia e incertidumbre. Les preocupa mucho la reconstrucción y el futuro», explica una psicóloga.

Cuenta que las intervenciones se centran en grupos de apoyo, talleres de expresión emocional y acompañamiento a mayores. «Octubre es un mes muy complicado. Les revuelve volver a recordar todo de nuevo».

El trabajo de las unidades es fundamental, ya que lo más difícil no es terminar de reconstruir el casco antiguo, sino que los vecinos puedan convivir con los recuerdos y que no duelan. Convivir con el mural y las seis vasijas que les recuerda cada vez que salen o entran las seis ausencias de uno de los pueblos más bellos y el más roto de la Sierra del Segura.

«Ha sido un año de recuperación en lo material y en lo anímico»

Ampliar Sergio Marín. Vicente Vice´n / AGM

Un año después de la dana que arrasó el casco antiguo de Letur y causó seis muertos, el alcalde del municipio, Sergio Marín, asegura que la recuperación avanza «al ritmo esperado», aunque con la prudencia que exige trabajar sobre un conjunto histórico protegido. «La recuperación marcha como esperábamos. En cuanto a infraestructuras, prácticamente se está actuando en todos los ámbitos necesarios», explica el regidor, que detalla que los trabajos afectan tanto a caminos rurales, redes de saneamiento y regadíos, como a la consolidación del terreno en la zona baja del casco antiguo. «En el conjunto histórico hay que hacerlo todo con mucha delicadeza. Cada proyecto tiene que pasar por el servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha». Entre las obras en curso, Marín destaca las actuaciones en la pedanía de La Dehesa, una de las más dañadas por la riada, que «quedarán terminadas a lo largo de este año».

También subraya que los caminos agrícolas «están prácticamente ejecutados» y que los planes de empleo mantienen a más de 120 personas trabajando entre obras y servicios municipales. En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, el alcalde señala que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ejecuta un contrato de 1,9 millones de euros en obras de emergencia, que incluye limpieza de cauces, reparación de motas y refuerzo de diques. Además, el organismo ha planteado un proyecto de futuro que contempla «una presa a unos siete kilómetros del municipio, en el paraje de la Fuente de la Solana, de 23 metros de altura y 120 metros de coronación», con el fin de retener el caudal y evitar que el agua vuelva a entrar en el casco urbano. Marín admite que ese proyecto «requerirá una tramitación ambiental larga», por lo que el Ayuntamiento ha pedido que «se agilicen los plazos de licitación» tanto de las obras a corto plazo como de las soluciones definitivas.

Sobre las ayudas, el alcalde detalla que Amancio Ortega donó 450.000 euros, que se distribuyeron entre 72 vecinos afectados, además de 125.000 euros de la Fundación Globalcaja y 110.000 de Cáritas, destinados a viviendas destruidas y pequeños negocios. A ello se suman casi dos millones del Consorcio de Seguros y diversas aportaciones estatales y autonómicas. «Ha sido un año de recuperación, en lo material y en lo anímico. La fortaleza de los vecinos ha sido espectacular», resume Marín. «Nos quedamos con el lado positivo que es la solidaridad que mostró todo el país con Letur desde el primer momento».

