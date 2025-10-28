Herida una operadora del 112 de San Javier al caerle parte del techo encima mientras trabajaba Comisiones Obreras denuncia la falta de seguridad en el edificio del Centro de Seguridad y reclama que se inspeccionen las instalaciones

LA VERDAD Murcia Martes, 28 de octubre 2025, 09:50

Una operadora del 112 de San Javier resultó herida leve el pasado 26 de octubre al producirse un desprendimiento parcial del falso techo de la sala donde trabajaba, según informan fuentes de Comisiones Obreras. Una de las placas de escayola del techo golpeó a la empleada en la cabeza. El sindicato incidió en que el edificio del Centro de Seguridad del municipio ya cuenta «con medio siglo de vida» y denunció la falta de seguridad para los empleados y empleadas que desempeñan su labor en estas instalaciones.

Comisiones Obreras hizo hincapié en que ya son varias las denuncias que ha formulado ante la Inspección de Trabajo por esas supuestas deficiencias en el edificio, lo que, informó a través de un comunicado, ha conllevado que el ayuntamiento haya sido requerido en varias ocasiones para corregir esas carencias. «Comisiones lleva varios años reclamando la necesidad de unas nuevas instalaciones para la Policía Local y Protección Civil, que puedan garantizar la seguridad de las personas que trabajan en dicho edificio, así como para los usuarios del servicio, con espacios eficientes y adaptados a las nuevas normativas de seguridad», incidió Miguel Alcaraz, secretario general de Administración Local del sindicato.

Comisiones remarcó que este «es un edificio con medio siglo de vida, unas instalaciones que en principio iban a ser provisionales y que siguen utilizándose a pesar de su mal estado». La organización recordó que el Partido Popular en su programa electoral de las últimas elecciones municipales recogía como proyecto la construcción de un Centro Integral de Seguridad, proyecto que aún no se ha llevado a cabo.

Dada esta situación Comisiones reclama que se proceda a la «emisión de un informe urgente de las instalaciones avalado por un técnico o arquitecto municipal donde se verifique las condiciones de seguridad, habitabilidad y uso de las instalaciones». Exige, además, que esa inspección «se realice verificando el cumplimiento de la normativa vigente» y que «se impulse el inicio de unas nuevas instalaciones en San Javier para un nuevo Centro Integral de Seguridad, tal y como tienen los municipios limítrofes».

