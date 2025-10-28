La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte del techo desprendida en la sala de operadores del 112 de San Javier. Comisiones Obreras

Herida una operadora del 112 de San Javier al caerle parte del techo encima mientras trabajaba

Comisiones Obreras denuncia la falta de seguridad en el edificio del Centro de Seguridad y reclama que se inspeccionen las instalaciones

LA VERDAD

Murcia

Martes, 28 de octubre 2025, 09:50

Comenta

Una operadora del 112 de San Javier resultó herida leve el pasado 26 de octubre al producirse un desprendimiento parcial del falso techo de la sala donde trabajaba, según informan fuentes de Comisiones Obreras. Una de las placas de escayola del techo golpeó a la empleada en la cabeza. El sindicato incidió en que el edificio del Centro de Seguridad del municipio ya cuenta «con medio siglo de vida» y denunció la falta de seguridad para los empleados y empleadas que desempeñan su labor en estas instalaciones.

Comisiones Obreras hizo hincapié en que ya son varias las denuncias que ha formulado ante la Inspección de Trabajo por esas supuestas deficiencias en el edificio, lo que, informó a través de un comunicado, ha conllevado que el ayuntamiento haya sido requerido en varias ocasiones para corregir esas carencias. «Comisiones lleva varios años reclamando la necesidad de unas nuevas instalaciones para la Policía Local y Protección Civil, que puedan garantizar la seguridad de las personas que trabajan en dicho edificio, así como para los usuarios del servicio, con espacios eficientes y adaptados a las nuevas normativas de seguridad», incidió Miguel Alcaraz, secretario general de Administración Local del sindicato.

Comisiones remarcó que este «es un edificio con medio siglo de vida, unas instalaciones que en principio iban a ser provisionales y que siguen utilizándose a pesar de su mal estado». La organización recordó que el Partido Popular en su programa electoral de las últimas elecciones municipales recogía como proyecto la construcción de un Centro Integral de Seguridad, proyecto que aún no se ha llevado a cabo.

Dada esta situación Comisiones reclama que se proceda a la «emisión de un informe urgente de las instalaciones avalado por un técnico o arquitecto municipal donde se verifique las condiciones de seguridad, habitabilidad y uso de las instalaciones». Exige, además, que esa inspección «se realice verificando el cumplimiento de la normativa vigente» y que «se impulse el inicio de unas nuevas instalaciones en San Javier para un nuevo Centro Integral de Seguridad, tal y como tienen los municipios limítrofes».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herida una operadora del 112 de San Javier al caerle parte del techo encima mientras trabajaba

Herida una operadora del 112 de San Javier al caerle parte del techo encima mientras trabajaba