Lugar en el que se produjo el accidente 112

Herida grave una mujer atropellada en Murcia

El accidente tuvo lugar en la avenida Juan de Borbón

LA VERDAD

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

A las 17:43 horas de este sábado, el 112 recibió más de una decena de llamadas informando de un accidente en la avenida Juan de Borbón de Murcia. Los llamantes alertaron de que una mujer se encontraba en el suelo inconsciente y solicitaron asistencia sanitaria de forma urgente.

Al lugar se desplazaron Protección Civil, Policía Local de Murcia y una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Una vez estabilizada, la mujer ha sido trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca.

