Los hematólogos piden más fondos con destino a la investigación en terapia celular

Los expertos consideran necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas en la investigación en terapia celular. Es uno de los mensajes lanzados en la decimosegunda edición del curso 'Cell Therapy from the bench to the bedside and return', celebrado en el marco de la Universidad Internacional del Mar con la colaboración de la Sociedad Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Red de Terapia Celular (TerCel). El seminario ha sido dirigido por los profesores José María Moraleda, jefe del servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca; Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias de Alicante; Damián García Olmo, jefe del servicio de Cirugía del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid; y Robert Sackstein, director del Programa de Excelencia en Glicociencia de la Universidad de Harvard.

«Tras más de una década de intensa investigación, la terapia celular está dando sus frutos con nuevos productos aplicados con éxito en el tratamiento de diferentes enfermedades. Gracias a las inversiones públicas, tanto en la generación de redes de investigación traslacional como en salas de producción celular, estamos en disposición de liderar un cambio de paradigma: curar con células», subraya José María Moraleda. Este es el caso de la Red TerCel, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, «que cuenta con una importante masa crítica de investigadores básicos y clínicos, que trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos con células para la cura de enfermedades».

En este sentido, Moraleda defiende «la importancia de la financiación pública para llevar a cabo ensayos clínicos no comerciales en el ámbito de la terapia celular avanzada». De hecho, la Red TerCel cuenta con salas de producción celular repartidas por todo el país, autorizadas por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).