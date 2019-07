Miguel Garaulet: «No haremos el más mínimo gesto para propiciar la abstención de Vox» Miguel Garaulet, ayer, en un momento de la entrevista. / Martínez Bueso «Lo único que decimos es: ¿Ustedes quieren que haya un gobierno socialista? Pues tomen sus decisiones y sean responsables de ellas», afirma el coordinador del comité negociador de Ciudadanos JULIÁN MOLLEJO Jueves, 4 julio 2019, 03:00

Ciudadanos niega a Vox el pan y la sal. El coordinador del comité negociador naranja, Miguel Garaulet, asegura que su partido no está dispuesto a hacer el más mínimo gesto para que Vox cambie su voto en contra en la sesión de investidura de hoy, ni tampoco cree que debería pedir contrapartidas por abstenerse y permitir así el Gobierno de coalición PP-Cs. El sentido común, la responsabilidad y el interés general deberían ser suficientes para que el partido de la derecha radical facilitara la reelección de López Miras, según razona Garaulet, que no revela sus cartas en el caso de que fracase la investidura.

-¿Tiene usted idea de cuándo se podrán ir de vacaciones los diputados regionales?

-Cada uno es responsable de sus actos. No me gusta la gente que toma una decisión y luego le echa la culpa al contrario. Para Vox parece que es más importante que se les ha faltado al respeto o al honor que la mejora de las condiciones de vida de los murcianos. Nosotros somos responsables del acuerdo con el PP y de llevar a cabo las 72 medidas pactadas con ellos. Y por responsabilidad vamos a mantener el apoyo al PP. Si hoy vuelve el tripartido a votar que no, en ese momento tomaremos las decisiones pertinentes.

-Cuando alude al tripartito...

-Lo digo por el PSOE, Podemos y Vox. Han dicho que yo tengo un acuerdo cerrado con el alcalde de Calasparra [José Vélez, miembro de la ejecutiva federal del PSOE]. Pero eso no solo no es verdad, sino que en la primera votación que ha habido en la Asamblea quien ha votado con el PSOE ha sido Vox.

-Lo que sí ha dicho Ciudadanos es que si la investidura de Miras fracasa, negociarán un acuerdo de investidura con el PSOE antes de que se repitan las elecciones.

-Tenemos un acuerdo con el PP. Hablar de lo que puede ocurrir más allá es faltarle al respeto al Grupo Parlamentario Popular. Sobre los futuribles, las decisiones se tomarán cuando llegue el momento. Pero que quede claro que solo hemos firmado un acuerdo con el PP y con nadie más.

-Pero para que ese acuerdo se materialice es necesaria, al menos, la abstención de Vox. ¿Ciudadanos no está dispuesto a hacer el más mínimo gesto para propiciar la abstención de Vox?

-No. La anterior legislatura hubo un Gobierno con 22 diputados, y había una fuerza política con 4 diputados más que llegó a acuerdos puntuales para desarrollar la legislatura de forma ordenada. Ninguno de esos cuatro diputados estuvo en el Gobierno. Y se llegaron a acuerdos y se firmaron Presupuestos. En el Congreso, ahora nos están pidiendo que nos abstengamos [en la investidura de Pedro Sánchez] sin ofrecernos nada a cambio. ¿Aquí no puede hacer lo mismo otra formación política?

-¿No tienen prevista ninguna reunión con otros partidos antes de la segunda votación de hoy?

-Ninguna. Primero tendrán que llegar a un acuerdo el PP y Vox...

-Ya tienen un principio de acuerdo con 24 puntos...

-Pero no está firmado.

-¿Los puntos del principio de acuerdo entre el PP y Vox no son asumibles por Ciudadanos?

-Hay algunos que limitan la libertad individual de las personas y no estamos de acuerdo con eso.

-¿Si ese documento se depurara y se corrigiera hasta hacerlo compatible con las propuestas de Ciudadanos...? Porque ustedes y Vox también comparten algunas políticas, como la bajada de impuestos, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos...

-Pero yo no estoy de acuerdo con la libertad de los padres para poder mandar a terapia a sus hijos LGTBI...

-¿Aceptarían un documento pactado entre el PP y Vox que recogiera puntos de coincidencia con el programa de Ciudadanos?

-Nosotros no firmaremos ese documento. Si hay coincidencias entre nuestros programas, como la bajada de impuestos, que no se preocupe Vox que nosotros lo vamos a cumplir. El objetivo debe ser la mejora de las condiciones de vida de los murcianos, no hacerse una foto, ni darse la mano. No valen los intereses personales que vienen de historias pasadas entre miembros del PP y de Vox e incluso de Ciudadanos.

-¿Usted cree que en este conflicto hay intereses personales que impiden una salida?

-Lo que no es normal es que un partido político con una ideología muy concreta vote lo mismo que otros partidos contrarios a él. Nosotros seremos mejores o peores, pero lo que dijimos en campaña lo cumplimos. Lo único que le decimos es: ¿Ustedes quieren que haya un gobierno socialista? Pues tomen sus decisiones y sean responsables de ellas.

-Si López Miras no es elegido presidente hoy, ¿ustedes empezarían a negociar con el PSOE un gobierno de coalición?

-Se abrirían una serie de alternativas que habrá que estudiar en ese momento, pero hablar ahora de eso es una falta de respeto.

-Vox les acusa de ningunearlos y despreciarlos.

-Eso es mentira. Hace cuatro años nadie dijo que ninguneaban a nuestros votantes por quedarnos fuera del Gobierno. Nosotros decidimos que íbamos a estar cuatro años en la oposición porque éramos una formación nueva y necesitábamos experiencia. Ahora estamos formados y preparados para gobernar.

-No es lo mismo. Hace cuatros años, Ciudadanos negoció y firmó un acuerdo con el PP y no quiso entrar en el Gobierno. Ahora a Vox no se le permite ni negociar.

-El partido que presenta al candidato a presidente es el que debe reunirse con ellos. Es de cajón.

-¿Cuál es su previsión para la votación de esta tarde?

-Yo espero que reine el sentido común y que empecemos a pensar en el futuro. La Región necesita un gobierno ya, vienen momentos duros y debemos estar preparados.

-¿Y no ve lógico que Vox pida algo a cambio de su abstención?

-No. Si esto es un mercado persa, sí. Hay propuestas del acuerdo PP y Cs que ellos comparten también, que son buenas para sus votantes, eso debería ser suficiente. Ahora, si esto es un mercado persa en el que cada uno va a ver lo que puede conseguir...

-En las negociaciones para la investidura, ¿hasta qué punto Murcia es una pieza más en el tablero de la política nacional?

-Son circunstancias diferentes, pero formamos parte de partidos políticos nacionales y de un mismo país. Y las decisiones que se tomen aquí van a repercutir en otras zonas,.

-¿El comité negociador regional de Cs tiene plena autonomía?

-No, porque yo formo parte de una organización nacional, pero sí tenemos clara nuestra posición aquí y ha sido la misma desde el primer día.