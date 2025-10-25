La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Halloween se vive a lo grande en Terra Natura Murcia: diversión, magia y emoción para toda la familia

Con actividades gratuitas, espectáculos nocturnos y experiencias gastronómicas tematizadas, el parque prepara su cita más terroríficamente divertida del año

Murcia

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:00

La magia de Halloween llega un año más a Terra Natura Murcia con una programación diseñada para todas las edades, donde la diversión, la imaginación y el contacto con la naturaleza se unen en una propuesta única. El parque ha organizado varias jornadas temáticas y una gran fiesta nocturna para que tanto niños como adultos disfruten de esta celebración en un entorno diferente, al aire libre y rodeado de animales.

Halloween de día: actividades gratuitas y ambiente familiar

Durante los fines de semana del 25 y 26 de octubre y del 1 y 2 de noviembre, los visitantes podrán acceder al parque con su entrada habitual y participar en una serie de actividades gratuitas de Halloween en distintos puntos del recinto. En horario de 11:00 a 17:00 horas, los más pequeños disfrutarán de juegos en la Plaza de los Leones, manualidades para crear su propia brujita o cuenta cuentos temáticos en el Humedal. También habrá sesiones de baile de Halloween para mover el esqueleto al ritmo más monstruoso.

Todos los niños de entre 3 y 12 años recibirán una simpática diadema de calabazas como recuerdo (hasta fin de existencias), lo que convierte la visita en una experiencia aún más especial.

31 de octubre: Gran Fiesta de Halloween

La gran cita llegará el 31 de octubre, con una fiesta especial en horario de 17:30 a 00:00 horas. En este evento, los visitantes podrán recorrer libremente una parte del parque —desde Isla hasta el Humedal, pasando por el anfiteatro de aves rapaces— y disfrutar de una experiencia inmersiva llena de sorpresas.

Habrá actividades continuadas como juegos, tatuajes embrujados, manualidades, cuentacuentos de leyendas animales, sesiones de 'Dance Halloween', magia con hechiceros, una pitonisa y hasta un divertido puesto de palomitas para los que deseen adquirirlas. Los niños también recibirán una diadema luminosa al acceder (hasta agotar existencias).

La restauración tematizada será otro de los grandes atractivos. Los asistentes podrán elegir entre:

- 🍽️ Menú «Catrina» en los chiringuitos Isla y Humedal por 29€ (entrada incluida).

- 🍷 Cena gourmet en el restaurante Carnívore por 49€ adultos / 29€ niños, con vistas privilegiadas a la pradera de leones y platos especialmente diseñados para la ocasión.

- 🍸 Copas y ambiente en Lunátic hasta la medianoche.

Se recomienda comprar las entradas con antelación en murcia.terranatura.com para asegurar la disponibilidad. Además, se ofrecen precios especiales para grupos de más de 15 personas previa reserva antes del 28 de octubre.

🌟 Una oportunidad para disfrutar de la naturaleza… y del miedo

Desde la dirección del parque destacan Halloween como una de las épocas más especiales del año: «Es una oportunidad para que las familias vivan una experiencia diferente, divertida y segura. Queremos que disfruten del parque desde otra perspectiva, en un entorno tematizado y con mucho encanto», señala Gustavo Martínez, director de Terra Natura Murcia.

Con una ambientación cuidada, actividades creativas y un entorno privilegiado, Terra Natura Murcia se convierte este octubre en el lugar perfecto para vivir Halloween como nunca antes. ¡Ven a pasarlo de miedo!

