Terapia robótica para volver a caminar

Hasta hace no mucho tiempo, imaginar a robots incorporados en la vida diaria no era más que ciencia ficción. Pero en la actualidad no sólo hay máquinas que limpian el suelo de las casas o gestionan reservas en los aeropuertos, sino que la tecnología robótica se aplica ya a campos de la salud. La Región cuenta desde hace apenas un mes con uno de estos artilugios pioneros: el 'innowalk pro', una de las máquinas más punteras del mercado en la recuperación de la marcha.

Enfocada para personas con páralisis cerebral, lesiones medulares, daño cerebral adquirido o incluso síndrome de Down, esta tecnología robótica consigue, «a partir de un patrón de movimiento repetitivo, que los usuarios ganen en masa muscular, mantengan la amplitud articular, y aumenten su energía, lo que influye directamente en su estado de ánimo», explica Sara Mira, fisioterapeuta del centro de rehabilitación integral Centauro Quirón, que cuenta con este robot. Los beneficios del tratamiento con el 'innowalk pro' «comienzan desde el primer día, aunque no todos son visibles. Este es un ejercicio que les ayuda a nivel circulatorio, respiratorio y digestivo, pero también previene la osteoporosis, y eso no se ve».

Pero no todos los que podrían beneficiarse pueden subirse a ella. Las restricciones las marcan la altura y el peso, pues solo es apta para usuarios que midan entre 1,35 y 1,75 metros y pesen menos de 75 kilos. «Es una máquina de bipedestación activa enfocada para niños y adolescentes, porque lo que buscamos es potenciar las capacidades de nuestros chicos y siempre intentamos implantar los últimos métodos de rehabilitación para sacar lo mejor de ellos. Están en unas edades en las que hay que apostarlo todo para que mejoren y no usar las nuevas tecnologías en el siglo XXI creemos que no tiene mucho sentido», apunta Pedro Ferrer, coordinador de Centauro Quirón.

Invertir en salud

Doce usuarios han comenzado a trabajar con los especialistas del centro en el 'innowalk pro', aunque desde el centro buscan ampliar el número de pacientes que la utilicen, ya que «se consiguen los objetivos mucho más rápido que con otras terapias», apunta la fisioterapeuta.

Las sesiones duran un máximo de 45 minutos, «aunque el tiempo de ejercicio no es siempre seguido y varía en función de lo que aguante el usuario», explica Mira. «Además, lo que hacemos es combinar el trabajo en el 'innowalk pro' con otras terapias de desarrollo cognitivo, de ejercicios de brazos o incluso de logopedia». Este tratamiento pionero se combina con otros, como el método 'therasuit' para crear patrones de movimiento correctos o el método 'padovan' para la recuperación del habla..

La única máquina parecida a esta que hay en la Región se encuentra en Yecla, en la clínica de neurorrehabilitación Clern, «pero se diferencia de la nuestra en que está mucho más orientada a reeducar la marcha, y no tanto a conseguir una bipedestación activa».