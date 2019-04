«Lo que más me gusta es el contacto directo con el público» Carlos García, flanqueado por su primo Fran (i) y su hermano David. / P. E. Carlos García Gil es músico y comercial de automoción P. ESPADAS Martes, 9 abril 2019, 07:37

Carlos García Gil (Murcia, 1968) trabaja como comercial de automoción y en su tiempo libre compone e interpreta temas musicales con su grupo, Rock para 4. Ahora está inmerso en lo que próximamente será su segundo disco, que se llamará 'Sigo aquí', un disco de diez canciones. Es un amante de las dos ruedas y con su moto lleva recorriendo carreteras desde hace veinte años. Muchas de esas rutas le han inspirado a la hora de componer.

-¿Por qué Rock para 4?

-El grupo original se fundó en el año 2013, en un principio éramos cuatro componentes. El batería, por motivos personales, dejó el grupo, pero decidimos seguir llamando a la formación con el mismo nombre, ya que el cuarto componente ahora es el público.

-¿Quiénes componen el grupo?

-Es un grupo familiar, el batería y bajo es mi primo Fran García. Ademas, tiene muchos conocimientos en electrónica, los amplificadores y pedales los diseña él, y también le debemos que el grupo no se disolviera cuando nos quedamos sin batería y él se puso al frente. David García, mi hermano, es el bajista; es guitarrista pero toca el bajo, yo soy el vocalista y guitarra a la vez.

-¿Cuál es su estilo?

-Somos un grupo clásico de rock and roll de los años cincuenta, batería, bajo y guitarra. Hacemos el rock de toda la vida, lo bueno es que la mayoría de temas son nuestros. Mezclamos baladas de la década de los cincuenta con rock de los setenta. Nuestras letras están basadas en vivencias propias y en personajes que conocemos. También versionamos temas míticos.

-¿Dónde se formó musicalmente?

-Tenía 14 años y estaba loco con la guitarra, en el colegio San José de la Montaña de Sangonera la Seca, donde Ginés, un profesor de Lengua, formó un pequeño grupo de jóvenes que querían aprender a tocar instrumentos. Le debo mucho a aquel docente, que se dedicó dos años a formarme con la guitarra española y cantando; ahora lo hago con la guitarra eléctrica.

-Su trabajo diario es de comercial de automoción

-Siempre me ha gustado el contacto directo con la gente, estar de cara al público. Desde hace treinta años soy comercial de la marca Seat, me gusta la gasolina. Hemos pasado momentos muy duros, pero estoy contento con mi trabajo.

-¿Cuál es el futuro de la automoción en lo que se refiere a carburantes?

-Tanto el público como la mayoría de vendedores están desconcertados. Los fabricantes están apostando mucho por el vehículo eléctrico, eso no quita que mañana no tengamos diésel o gasolina, se trata de una transición larga que dejará una fauna variopinta de vehículos. Se sigue vendiendo de todo un poco. En esta nueva década que nos viene, el avance en el coche eléctrico será brutal a mi entender. Todas las marcas se están preparando para ello, la transformación será lenta y pausada a un sistema más ecológico. Estas dudas han hecho que se produzca un pequeño retroceso en las ventas.

-¿También es un apasionado de la moto?

-Hace veinte años decidí conocer ese mundo y pude comprobar que los paisajes y vivencias son diferentes sobre una motocicleta, se respira otro aire con más libertad; de hecho soy socio del club de motos Custom Alhama. Es otra forma de entender los viajes y la carretera. En ocasiones se lo he contado a personas que nunca han montado en moto y cuando lo han vivido me han dado la razón. Las sensaciones son tremendas y muy diferentes a cualquier otro medio de transporte. La música, la venta y las motos me hacen tener lo que más me gusta, la relación directa con las personas.