Los 'guerreros' de La Arrixaca

A Carmen María Martínez le diagnosticaron un linfoma de Burkitt cuando tenía 11 años. «Hacía ballet y deporte, era muy activa, pero me empecé a notar muy cansada, con opresión en el pecho y fiebre», recuerda ahora, diez años después de aquello. Una radiografía mostró una mancha que, al principio, se confundió con neumonía, hasta que un TAC reveló que su sistema linfático estaba siendo atacado por un cáncer. «Al principio lo pasé mal; todos los procedimientos invasivos me daban miedo. Lo que más me costó asimilar fue la caída del pelo». Su peregrinación por el hospital, las sesiones de quimioterapia y los ocho meses que pasó rodeada de batas blancas le dejaron huella. No solo sobrevivió al linfoma, también encontró su vocación.

El hospital cuenta con una Unidad de Largo Seguimiento para prevenir posibles complicaciones en la edad adulta

«Descubrí la empatía de los médicos y los enfermeros, y pasé de no poder ver ni una aguja a querer ser enfermera», recuerda entre risas. Hoy, Carmen María estudia tercero de Enfermería en la Universidad de Murcia y ya tiene claro que, cuando se gradúe, hará un máster para especializarse en Oncología pediátrica. Mientras tanto, compagina las clases con su labor como voluntaria del grupo 'Guerreros' de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur), que ayer celebró la I Jornada de supervivientes de cáncer infantojuvenil en La Arrixaca. Los 'guerreros' son un grupo de chicos y chicas, todos ellos ya mayores de 18 años, que aportan su testimonio y experiencia a las familias que se enfrentan a lo que ellos ya superaron en su infancia.

En cifras 80% es el porcentaje de afectados por cáncer infantil que sobreviven a la enfermedad a los cinco años. En la leucemia linfoblástica aguda, se llega al 90%. 14,3 casos por cada 100.000 menores de 15 años. Esa es la tasa de incidencia de cáncer infantil en la Región, según los datos registrados en La Arrixaca.

En la Región hay más de 600 supervivientes de cáncer infantil, según el registro del servicio de Oncología pediátrica de La Arrixaca, que dirige José Luis Fuster. Si en la década de los 60 apenas el 30% de los pacientes seguían vivos a los cinco años del diagnóstico, ahora el porcentaje supera el 80%.

Un proyecto pionero

La mejora en los tratamientos ha supuesto un gran salto que llena de esperanza a las familias, pero también obliga al sistema sanitario a afrontar una nueva realidad: la de los problemas crónicos que muchos de estos niños y adolescentes sufrirán de adultos. En el año 2003, la Unidad de Salud Medioambiental de La Arrixaca puso en marcha, de forma pionera en España, una Unidad de Largo Seguimiento (USL) de supervivientes de cáncer infantil. Alberto Cárceles, médico de familia, coordina este proyecto, que pone el acento tanto en la prevención de los efectos tardíos que pueden sufrir los pacientes como en la transición de la atención pediátrica a la de adultos. La unidad aborda además los problemas psicosociales que se pueden presentar, y trabaja en colaboración con los centros de salud. El seguimiento es completamente personalizado, y parte de la elaboración de una historia clínica ambiental en la que se valoran los riesgos de cada paciente.

La incidencia de cáncer infantil se sitúa en la Región en 14,3 casos por cada 100.000 menores de 15 años. Las leucemias son las más frecuentes, y representan el 28,4% de los casos. Le siguen los tumores del sistema nervioso central (23,9%), los sarcomas (10%) y los linfomas (8,4%). En 2017, último año con datos disponibles, se detectaron 46 casos de cáncer en niños menores de 14 años en la Región, según los datos que facilitó ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas.