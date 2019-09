'Guerra fría' por gobernar el timón parlamentario en la Región El socialista Diego Conesa saluda a Liarte, ante Francisco Lucas, en la Asamblea. / j. m. rodríguez / agm PSOE y Podemos quieren más control al Ejecutivo y PP y Cs apuestan por las comisiones; Vox tendrá la última palabra GREGORIO MÁRMOL Domingo, 8 septiembre 2019, 12:40

PSOE y Podemos quieren atar en corto a Fernando López Miras en la Asamblea Regional. Que dé explicaciones sobre su acción de gobierno más veces al mes y en horario matinal, para que todo lo que ocurra en el hemiciclo adquiera mayor repercusión. Los partidos que sustentan al Consejo de Gobierno, PP y Ciudadanos, en cambio, apuestan por el trabajo en comisiones. En teoría es más exhaustivo y favorece la labor del Ejecutivo. Pero también suele pasar más desapercibido y permite jugar con los tiempos, adaptándolo al momento político.

Los dos bloques formados por los partidos con experiencia luchan por imponer velocidades distintas en este arranque del año legislativo. El de izquierdas es consciente de que la Cámara es su principal caja de resonancia y el de centro derecha -esta legislatura Cs ya no está en la oposición con PSOE y Podemos- quiere situar el foco en San Esteban. En su estreno, Vox tendrá un papel clave en la toma de las grandes decisiones en mitad de una 'guerra fría' por manejar el timón parlamentario. A su diputado Francisco Carrera le tocará romper los empates en la Mesa de la Cámara, donde hay dos socialistas, un popular y un miembro de Cs. «Nosotros no queremos que la actividad decaiga», avanza el portavoz de Vox, Juan José Liarte, que este fin de semana mantiene conversaciones abiertas con todos los partidos sobre asuntos relativos a organización.

El papel de la Cámara en el arranque de legislatura estará condicionado por las posibles elecciones de noviembre y el rol que adopte el nuevo partido

El inicio del primer periodo de sesiones del año legislativo se anticipó inesperadamente el jueves por la necesidad de elegir a los tres diputados que defenderán el martes en el Congreso la eliminación de los aforamientos. Pero 'de facto' comenzará mañana con la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces que diseñará el programa de trabajo hasta el 20 de diciembre. El calendario permanecerá abierto por la posibilidad de que haya elecciones generales el 10 de noviembre. Su campaña previa ralentizaría la labor en la Cámara durante varias semanas.

Los plenos, los miércoles

La propuesta de PP y Cs es celebrar mensualmente tres plenos de impulso al Gobierno y uno de control, repartidos en tres miércoles del mes. Ya no serán los jueves, pues a este día pasarán las reuniones del Consejo de Gobierno. Aunque Podemos y PSOE quieren una sesión más con preguntas e interpelaciones. Y que la de control al presidente sea matinal, «como ocurre en el Congreso», recuerda la diputada María Giménez, partidaria de arrancar a las nueve de la mañana.

Fechas clave 9 de septiembre Mesa y Junta de Portavoces diseñan el calendario hasta el 20 de diciembre. Deciden fechas de constitución de comisiones y de los primeros plenos. 23 de septiembre Ese día se sabrá si hay disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Otra campaña condicionaría el trabajo en la Asamblea casi dos meses. 20 de diciemebre Último día del primer periodo de sesiones y fecha probable para la aprobación de los Presupuestos de 2020. Su trámite comenzará al menos tres semanas antes.

«Aquí venimos a trabajar. No podemos estar diciéndolo de boquilla y luego pretender que la Asamblea no tenga esta legislatura un papel relevante», opina el portavoz adjunto del PSOE Alfonso Martínez Baños. Su partido insiste en celebrar más plenos, «porque ya hay trescientas y pico iniciativas que hay que sacar adelante. Si no lo hacemos, generará frustración».

El portavoz del PP, Joaquín Segado, rechaza una supuesta intención de San Esteban de eclipsar el trabajo parlamentario. «Todo lo contrario. La prueba es que hemos pedido ocho comisiones especiales para abordar asuntos de importancia. ¿Los plenos? A ver los que da tiempo a celebrar si hay elecciones en noviembre y con diciembre dedicado al debate de presupuestos», advierte.