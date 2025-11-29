La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un operario ejecuta trabajos contra la caña invasora en los márgenes del río Segura. C. C.

Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

El proyecto se enmarca en un ambicioso plan de la CHS para eliminar esta especie entre Ceutí y Juntas, con una inversión superior a los 12 millones

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:32

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado con los trabajos de eliminación de la caña común (Arundo donax) en la ribera del Segura en ... el término municipal de Cieza, desde el Cañón de Almadenes hasta el paraje de El Menjú. Son alrededor de 40 kilómetros entre ambos márgenes donde los técnicos de dos empresas están procediendo a la colocación de grandes mallas de plástico de polietileno que durante un año impedirán que la caña renazca.

