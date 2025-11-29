Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado con los trabajos de eliminación de la caña común (Arundo donax) en la ribera del Segura en ... el término municipal de Cieza, desde el Cañón de Almadenes hasta el paraje de El Menjú. Son alrededor de 40 kilómetros entre ambos márgenes donde los técnicos de dos empresas están procediendo a la colocación de grandes mallas de plástico de polietileno que durante un año impedirán que la caña renazca.

De forma previa a esta operación, estos mismos operarios, junto a trabajadores de los Consejos Comarcales de Empleo, han procedido a desbrozar las dos márgenes de la cuenca, salvando de la operación otras especies y arbustos ya consolidados u autóctonos. Las actuaciones fueron visitadas en la jornada de ayer por el alcalde ciezano, Tomás Rubio, y el edil de Montes, Manuel Martínez.

El proyecto, que se engloba en otro más completo que abarca desde el municipio de Ceutí hasta la zona de Juntas, en la confluencia del río Segura, consiste en cubrir el cañaveral, ya desbrozado, con mallas biodegradables o láminas de polietileno. De esta manera, se consigue bloquear la entrada de luz y se elevará la temperatura del suelo por encima de 80 grados centígrados, proceso que provoca la muerte del rizoma.

La técnica empleada es especialmente útil en las zonas sin bosque de ribera al mantener la estabilidad de los taludes

Según el proyecto diseñado, la técnica es especialmente útil en el caso de zonas sin bosque de ribera, ya que mantiene la estabilidad de los taludes. Estas mallas se mantienen durante al menos un año y, si son plásticas, se retiran pasado ese tiempo. Además de la eliminación de la caña, el proyecto incluye labores de limpieza y adecuación del cauce como la retirada de arrastres generados tras episodios de lluvias intensas y la eliminación de escombros y vertidos incontrolados detectados en los márgenes del río.

Por otra parte, y según el proyecto de la CHS, las intervenciones «buscan recuperar el espacio fluvial, mejorar la continuidad ecológica y restablecer la dinámica natural de erosión y sedimentación».

Pero la restauración del río no solo implica eliminar especies invasoras, sino también recuperar la estabilidad de sus taludes. Para ello se están aplicando técnicas de bioingeniería que combinan materiales vegetales y estructuras naturales. Para ello, se están utilizando mallas rellenas de piedra caliza para estabilizar taludes; colocación de rocas naturales o mampuestos para reforzar los márgenes; mezcla proyectada de semillas y sustratos para regenerar taludes erosionados; estructuras con troncos que ayudan a frenar la erosión; y disposición de troncos en planos horizontales para contener taludes y favorecer procesos naturales.

Replantación en varias líneas

Mientras tanto, con la eliminación progresiva de la caña, el proyecto prevé la plantación de especies autóctonas siguiendo un diseño en mosaico. La primera línea próxima al cauce estará formada por juncos, eneas, lirios y sauces. Más alejadas, se distribuirán especies como chopos, álamos, olmos, almeces, tarayes, adelfas, madreselvas y murtas.

Las nuevas plantaciones se protegerán con tutores y mallas, y contarán igualmente con riego por goteo en coordinación con las Comunidades de Regantes y los ayuntamientos. La actuación completa cuenta con un presupuesto de algo más de 12 millones de euros aportados por el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.